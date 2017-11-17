"РЖД" И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Компания «РЖД» готова участвовать в развитии туристических и инфраструктурных проектов в Тверской области

Реализация в Тверской области совместных проектов, развитие железнодорожной инфраструктуры, туристских направлений – об этом шла речь на встрече Губернатора Игоря Рудени и вице-президента ОАО «РЖД» Олега Тони сегодня, 22 ноября.

В настоящее время в Калининском районе ведется строительство тоннеля и надземного пешеходного перехода на станции Чуприяновка. Подрядной организацией является АО «РЖДстрой».

«Выполняется очень большой объем работ, сейчас они идут полным ходом. Важно, что несмотря на интенсивное движение поездов, не снижаются их темпы и эффективность. Хочу также отметить высокую культуру производства. Все это дает уверенность в реализации проекта», – подчеркнул Игорь Руденя.

«Мы предпринимаем все меры для обеспечения безопасности движения на этом участке. Продолжаем строительство пешеходного перехода, в следующем году, как и договаривались, введем его в эксплуатацию», – сказал Олег Тони.

Как сообщил вице-президент «РЖД», в планах долгосрочного развития компании – реализация новых проектов на территории Тверской области, в том числе проекта «Сонковский ход», который связан с увеличением пропускной способности железнодорожных путей в районе Сонково.

Игорь Руденя отметил, что в регионе большие перспективы развития железнодорожного движения по другим направлениям, в том числе туристическим.

«Это возможность для туристов на электричках добраться до наших курортов. В Тверской области реализуется проект по развитию особой экономической зоны в Завидово. Планируем построить здесь аквапарк. Совместно с «РЖД» можно проработать возможность создания туристской ветки от Москвы до Конаково», – обозначил Губернатор.

Олег Тони назвал Тверскую область интересным регионом в плане туристических предложений. По мнению вице-президента «РЖД», в субъекте также может рассматриваться вариант создания так называемой «городской электрички» – одного из видов пригородно-городских перевозок.

«Многое зависит от ваших планов по расширению городской застройки. Мы готовы подтягивать свои инфраструктурные проекты», – добавил Олег Тони.

Пресс-служба Правительства Тверской области.