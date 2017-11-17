СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМЫ

Более 700 единиц спецтехники будут убирать дороги Тверской области в зимний период

В Тверской области в содержании региональных и межмуниципальных дорог зимой будет задействовано 702 единицы специализированной техники. Содержание трасс региона в этот период обсуждалось на совещании, которое 22 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Перед совещанием глава региона осмотрел коммунальную технику, которая будет работать на расчистке улично-дорожной сети Твери.

«Дорожный фонд заключил договоры по содержанию трасс в зимний период. Мы проведем мониторинг компаний, которые выходят на наши дороги, с учетом их работы в прошлом году. Будем предъявлять повышенные требования к уборке», – отметил Игорь Руденя.

Дорожным фондом проведены торги и заключены контракты по содержанию трасс во всех восьми округах региона. В том числе законтрактованы такие виды работ, как очистка автопавильонов, вольерных ограждений и дорожных знаков, установка при необходимости дополнительных указателей, приведение в порядок съездов. Предусмотрены средства на замену дорожных знаков, а также на посыпку дорог песко-соляной смесью. В целом запасы технической соли в области составляют порядка 40,3 тыс. тонн, из нее планируется изготовить более 215 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Как сообщил Министр транспорта региона Игорь Павлов, 22 ноября в период интенсивного выпадения осадков на дороги области вышли 192 единицы техники. Ранее была проведена проверка исправности специализированного транспорта. Отмечено, что в этом году продолжено обновление парка, приобретено порядка 15 новых машин.

Игорь Руденя обратил внимание на необходимость обеспечения современного технологичного контроля за работой техники на дорогах. Сейчас эти процессы контролируются через диспетчерский пункт с помощью системы ГЛОНАСС, которая установлена на всех машинах.

«Нужно более активно использовать возможности ГЛОНАСС по мониторингу машин, которые находятся на линии. К этой работе будут привлечены экипажи ДПС и подразделения МЧС», – отметил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.