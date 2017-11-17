Игорь Руденя вручил микроавтобус приемной семье Косиковских из Тверской области

22 ноября Губернатор Тверской области Игоря Руденя вручил ключи от микроавтобуса Эдуарду и Галине Косиковским из Зубцовского района – родителям 32 детей. Наличие у семьи собственного транспорта позволит ребятам посещать дополнительные занятия и спортивные секции, культурные мероприятия. 19-местный автомобиль приобретён за внебюджетные средства.

«Вы стали родителями четверых своих и двадцати восьми приёмных детей. Это важный и благородный труд. Воспитание детей — самая главная инвестиция в развитие региона и страны», – отметил Игорь Руденя на встрече в региональном Правительстве.

Косиковские — самая большая приёмная семья Тверской области. Сейчас вместе с родителями живут 17 несовершеннолетних детей, самому младшему из них 3 года.

Эдуард Косиковский с 2014 года возглавляет Тверскую региональную общественную организацию «Союз замещающих семей», которая объединяет более 500 приемных, опекунских и патронатных семей Верхневолжья. Члены организации помогают друг другу в вопросах воспитания, занимаются пропагандой замещающих семей. В настоящее время во всех муниципальных образованиях региона действуют клубы замещающих семей.

В 2015 году Эдуард и Галина Косиковские награждены медалью «За любовь и верность», в 2016 году глава семьи стал лауреатом всероссийского конкурса «Отец года».

Увеличение численности детей-сирот, переданных на воспитание в семьи – одна из задач, обозначенных в майских указах Президента России Владимира Путина.

Благодаря реализации на территории Верхневолжья комплекса мер, направленных на её решение, а также активности родителей, входящих в «Союз замещающих семей», 91% детей-сирот и оставшихся без попечения родителей воспитываются в семьях.

Всего в Тверской области насчитывается 2856 замещающих семей, в которых проживает 3871 ребенок. На базе 13 учреждений образования и социальной защиты организованы школы приемных родителей, где в этом году уже прошли подготовку 208 кандидатов в замещающие родители.

Пресс-служба Правительства Тверской области.