ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЛИДЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Тверская область вошла в «десятку» лидеров по исполнению «майских указов» президента в сферах госуправления и ЖКХ

Работа Правительства Тверской области вновь отмечена на высоких позициях в рейтинге информационно-аналитической системы «Медиалогия» по итогам октября. На сайте компании сообщается, что в ТОП-10 регионов России по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления Верхневолжье занимает 10-е место, а в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 8-е.

«Губернатор Игорь Руденя в числе первоочередных задач поставил вопросы повышения эффективности работы органов госвласти, – говорит Галина Лапушинская, заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета. – Прежде всего, глава региона напомнил, что у каждого решения есть фамилия, имя и отчество, а персональная ответственность за результат является важным фактором, влияющим на качество работы, в том числе, системы госуправления».

Галина Лапушинская также отметила, что высокий рейтинг Тверской области обусловлен реализацией комплекса мер по совершенствованию работы региональной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Развитию сети МФЦ в регионе уделяется повышенное внимание. Этой теме недавно было посвящено заседание Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя», – подчеркнула эксперт.

Галина Лапушинская отметила, что в 2017 году значительно, на 73% по сравнению с 2016 годом, увеличилось количество заявителей, обратившихся в МФЦ, и достигло полутора миллионов. Центры начали оказывать новую услугу по регистрации субъектов предпринимательства на портале «Бизнес-навигатор МСП». Кроме того, внедрена система оценки качества работы МФЦ как необходимый элемент в системной деятельности региональной власти по повышению доступности госуслуг.

«Положительная динамика, которую мы сейчас наблюдаем и которая, вероятно, повлияла на рейтинг Тверской области, безусловно, связана с особым, приоритетным рассмотрением в региональном правительстве вопросов по МФЦ, связанных с повышением доступности госуслуг, а также снижением финансовых и временных затрат населения при их получении», – считает Галина Лапушинская.

По мнению председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислава Петрушенко, в сфере ЖКХ Верхневолжье занимает в рейтинге лидерские позиции за счет успешного вхождения региона в отопительный сезон, а также благодаря системной работе областного правительства по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы.

«По сравнению с началом 2017 года, объём долгов за газ сократился более чем на 3,3 млрд рублей, – приводит данные Станислав Петрушенко. – Эта тенденция имеет устойчивый характер, что позволяет Тверской области продолжать газификацию муниципальных образований».

Депутат также отметил, что Тверская область стала одним из лидеров рейтинга работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года, недавно опубликованного Минстроем России.

«Губернатор Игорь Руденя ставит задачу повышения эффективности работы органов жилищного надзора. При этом их деятельность не рассматривается как способ давления на управляющие компании. Это инструмент взаимодействия граждан, власти и организаций жилищно-коммунального комплекса, позволяющий обеспечивать более высокое качество услуг ЖКХ», – сказал Станислав Петрушенко.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.

Михаил БОРОДОВ.