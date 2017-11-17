ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ СНЕГОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ

Игорь Руденя осмотрел технику для уборки дорог Твери в зимний период

Сегодня, 22 ноября, Губернатор Игорь Руденя осмотрел коммунальную технику, которая будет задействована в работах по зимнему содержанию улично-дорожной сети Твери. На площадке у дворца спорта «Юбилейный» были представлены 63 из 87 единиц техники муниципального предприятия «ЖЭК»: трактора, погрузчики, грейдеры, снегоуборочные, комбинированные дорожные и другие машины.

«В этом году мы будем предъявлять повышенные требования к зимнему содержанию дорог, работа должна вестись в четком взаимодействии с главами районов, экипажами ДПС, подразделениями МЧС, метеорологами. Должна использоваться система Глонасс для мониторинга машин, находящихся на линии, а также видеофиксация. Самое главное – обеспечить готовность к любым нештатным ситуациям», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы администрации Твери Алексея Огонькова, имеющихся сил и средств муниципального предприятия достаточно для нормативного содержания дорог в зимний период. При организации работы МУП «ЖЭК» будет учтён опыт, полученный от коллег из Москвы.

В настоящее время вся техника МУП «ЖЭК» для уборки дорог и тротуаров исправна и готова к эксплуатации. Общий штат водителей, механизаторов и дворников — 240 человек. Предприятие получило акт готовности к проведению работ в осенне-зимний период и с 1 ноября переведено на круглосуточный режим.

В преддверии зимнего периода заготовлено 40 тыс. тонн песко-соляной смеси, подготовлены к эксплуатации пескобаза, два полигона для складирования снега и соляная скважина. Составлены схемы работы коммунальной техники в каждом из районов города с указанием очерёдности обработки основных и второстепенных улиц.

В рамках контракта с тверским гидрометцентром диспетчеры МУП «ЖЭК» имеют доступ к метеорадарам для отслеживания ситуации с погодой в режиме реального времени.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в следующем году необходимо рассмотреть возможность по расширению парка техники, а также переходу на новые технологии уборки. В частности, речь идет о закупке комплексных дорожных машин, которые выполняют свои функции на более высоком уровне и с большей производительностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области.