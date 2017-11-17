РЕМОНТ ОКОН В БОЛЬНИЦАХ ОБЛАСТИ

В 9 медицинских учреждениях Тверской области запланирован ремонт и замена оконных блоков

На развитие здравоохранения Верхневолжья планируется направить дополнительно более 16 млн рублей. Увеличение средств Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Тверской области на 2017 год рассмотрели 21 ноября на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.



«Увеличение объёмов финансирования Территориальной программы должно обеспечивать решение приоритетных задач в сфере здравоохранения Тверской области. Это ремонт больниц и поликлиник, их оснащение современным оборудованием, что позволит подняться на новый уровень в работе по улучшению качества и доступности медицинской помощи для населения», — отметил Игорь Руденя.



Дополнительные ассигнования предполагается направить в 9 медицинских учреждений, на необходимость приведения в порядок которых указывали местные жители. Ремонт, замена окон и мебели пройдут в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Афимьево Вышневолоцкого района, офиса врача общей практики в деревне Берёзовский Рядок Бологовского района, Торжокская ЦРБ, городская больница №3, кардиологический диспансер, детские горбольницы №2 и №3, санаторий «Прометей», поликлиника №8 в Твери.



Кроме того, часть средств заложена на оплату специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. Таким образом, норматив финансового обеспечения бесплатного медицинского обслуживания на одного жителя Тверской области увеличится до 12618,9 тыс. рублей.



Рост финансирования Территориальной программы в размере 1,4 млн рублей обеспечит областной бюджет, свыше 14,6 млн рублей — поступления за счёт Фонда обязательного медицинского страхования. С учётом дополнительных сумм общий объём средств по программе составит около 16,4 млрд рублей.



Законодательная инициатива Правительства Тверской области о внесении изменений в Территориальную программу будет направлена на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.