ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА - ДЕТЯМ

Более 4 млн рублей планируется направить на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей Тверской области в 2018 году

Муниципальные образования Тверской области получат субсидии из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей в 2018 году. Вопрос вошёл в повестку дня заседания областного Правительства, которое 21 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Средства будут распределяться из регионального бюджета заблаговременно. Поэтому необходимо, чтобы главы муниципалитетов проявили активность, и с января началась подготовка учреждений к летней оздоровительной кампании 2018 года», — отметил Игорь Руденя.

Субсидия может быть направлена на проведение ремонта помещений, приобретение оборудования, спортивного инвентаря, мебели.

Общий объём ассигнований по этому направлению составит свыше 4 млн рублей. В частности, 3,3 млн рублей будет предоставлено из областной казны, что на треть больше, чем в текущем году. Софинансирование из местных бюджетов в 2018-м ожидается в размере более 800 тыс. рублей.

Планируется, что получателями субсидии станут 10 муниципалитетов: Вышний Волочёк, Кимры, Ржев и Тверь, Осташковский городской округ, Бежецкий, Бологовский, Калязинский, Кашинский, Рамешковский районы.

Комментируя итоги заседания Правительства журналистам, Игорь Руденя подчеркнул: оздоровительные лагеря должны работать как комплексные учреждения по развитию подрастающего поколения, поэтому в дальнейшем финансовая поддержка муниципальных организаций отдыха детей будет увеличиваться.

Справочно: В текущем году из консолидированного бюджета Тверской области на организацию отдыха и оздоровления детей в летний период было выделено 607,5 млн рублей, в том числе 2,5 млн рублей на укрепление материально-технической базы загородных лагерей.

Летом на территории Верхневолжья работали 23 загородных оздоровительных лагеря, 526 лагерей с дневным пребыванием детей, 62 лагеря труда и отдыха, 61 палаточный лагерь, 12 санаториев, проводились многодневные походы.

Различными формами отдыха были охвачены более 68 тысяч детей, свыше трёх тысяч ребят поправили здоровье в санаториях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.