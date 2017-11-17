В Минпромторге России одобрили заключение специнвестконтракта с ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»

Минпромторг России одобрил заключение специнвестконтракта между федеральным Министерством и компанией ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука». Решение было принято на Межведомственной комиссии под руководством заместителя Министра Василия Осьмакова 17 ноября 2017 года.

Большую роль в продвижении специального инвестиционного контракта (СПИК) ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» сыграло руководство Тверской области и лично Губернатор Игорь Руденя. Данный вопрос обсуждался 17 октября 2017 года на открытии второй очереди производства «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах.

«На «Хамильтон Стандард – Наука» представлены самые современные и передовые технологии. Компания демонстрирует, как может работать частное предприятие в формате международной интеграции», – подчеркнул Игорь Руденя на открытии второй очереди производства «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах 17 октября 2017 года.

Компания реализует инвестпроект по освоению производства теплообменников для систем кондиционирования и терморегулирования самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787. В результате выпуск этих приборов будет полностью осуществляться на территории Российской Федерации.

Как отметил Василий Осьмаков на заседании межведомственной комиссии, СПИК с «Хамильтон Стандард – Наука» станет первым специнвестконтрактом по производству комплектующих в сфере авиастроения. Не менее 70% выпускаемой в его рамках продукции планируется поставлять на экспорт. Одновременно проект направлен на импортозамещение, учитывая высокий потенциал применения оборудования на самолетах и вертолетах отечественного производства. В рамках СПИК инвестор будет расширять кооперацию с поставщиками промышленного оборудования и компонентов из России.

В поддержку специнвестконтракта с «Хамильтон Стандард – Наука» выступил сенатор от Тверской области в Совете Федерации РФ Андрей Епишин, который принял участие в заседании межведомственной комиссии.

Специальный инвестиционный контракт направлен на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленных производств на территории страны через предоставление инвесторам ряда льгот и преференций.

Справочно: Масштабный инвестиционный проект ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» реализуется с 2011 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций – порядка 1,3 млрд рублей.

Выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.