БУДУТ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В Тверской области планируется установить 45 площадок для мини-футбола

В Тверской области планируется установить 45 площадок для мини-футбола с искусственным покрытием и столько же комплектов уличных тренажеров. Реализацию проекта по развитию спортивной инфраструктуры обсудили в ходезаседания Правительства региона, которое сегодня, 21 ноября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для того чтобы обеспечить доступность занятий спортом для подрастающего поколения, нужно разработать и утвердить дорожную карту по установке новой спортивной инфраструктуры и модернизации уже имеющейся с указанием конкретных муниципалитетов. Люди должны знать, когда и какой объект будет установлен на территории их проживания, чтобы понимать перспективы развития муниципалитета», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Места установки спортивных сооружений будут определяться на конкурсной основе. Приоритет будет отдаваться сельским территориям, в особенности тем, которые отстают в экономическом развитии от своих соседей – отметил Игорь Руденя. Кроме того, в этом году регион подал заявку на установку 10 школьных стадионов по социальной программе «Газпром – детям», участие в которой позволит поддержать развитие спорта на территории области.

Также Правительством области рассматривается возможность возведения в муниципальных образованияхмалобюджетных универсальных спортивных залов. Реализовать первый подобный проект планируется уже в следующем году.

Губернатор Игорь Руденя призвал Ассоциацию муниципальных образований региона активнее участвовать в этой работе, от результатов которой зависит не только укрепление здоровья населения, но и создание привлекательных условий для жизни в области.

Реализация проекта по развитию спортивной инфраструктуры в Тверской области началась в 2017 году. По итогам конкурсного отбора осенью было установлено 13 плоскостных спортивных сооружений в Бежецке, Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Кимрском, Бологовском, Калининском, Вышневолоцком, Старицком районах. Идет работа по монтажу 27 комплектов уличных тренажеров. На эти цели было направлено почти 34 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, завершается установка трибун на стадионе в городе Вышний Волочек на 1,5 тыс. мест. 10 детских спортивных площадок установлены в рамках социального проекта «Газпром-детям».

Пресс-служба Правительства Тверской области.