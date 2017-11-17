ИНВЕСТИЦИИ В РЖЕВСКИЙ РАЙОН

На «Дне друзей Ржевского района» обсудят перспективные инвестиции в экономику муниципалитета

Развитие инвестиционного потенциала территории станет центральной темой «Дня друзей Ржевского района», который пройдет в муниципальном образовании 22 ноября 2017 года. В мероприятии примут участие представители бизнес сообщества, органов власти, активной общественности.

«Сегодня Ржевский район сохраняет значительный потенциал в экономике и социальной сфере, расширяет возможности ключевых отраслей, заявляет о себе в контексте крупных проектов», – отмечает Губернатор Игорь Руденя.

На «Дне друзей Ржевского района» подведут итоги реализации инвестиционных проектов и благоустройства Ржевского края за 2017 год. Кроме того, будут определены основные задачи в сфере социально-экономического развития района, перспективы привлечения новых инвестиций.

На форуме представят свои проекты ООО «Осуга КБК», ООО «Итомля», «Великолукский молочный комбинат». Общая сумма заявленных вложений составляет около 5 млрд рублей.

В целом за семь лет проведения «Дня друзей Ржевского района» было рассмотрено 27 инвестпроектов и бизнес планов, 21 из них находится на различных этапах реализации.

Также в программе форума – торжественное открытие мемориального знака старинному графскому роду Игнатьевых, которые являлись владельцами усадьбы Чертолино, и Доски Почета заслуженным гражданам муниципалитета.

Пресс-служба Правительства Тверской области.