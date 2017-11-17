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На совещании по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери обсудили изготовление иконостаса
Сегодня, 20 ноября, Губернатор Игорь Руденя провел очередное совещание, посвященное восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. Главной темой обсуждения стало изготовление важнейшей части убранства храма - иконостаса.
«Мы относимся очень серьезно к вопросу восстановления Спасо-Преображенского собора в Твери. Работы необходимо выполнить максимально качественно. Проект изготовления иконостаса должен быть синхронизирован с проектом восстановления всего храма», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.
На совещании был представлен предварительный эскиз будущего иконостаса. Планируется, что он будет воссоздан в историческом виде, при разработке эскиза его авторы опирались на архивные документы. На общей площади около 200 квадратных метров будет размещено более 80 икон.
В обсуждении темы участвовали представители иконописных мастерских, а также организаций, которые готовы выполнить работы по изготовлению конструкции иконостаса. Участники обсудили общую концепцию иконостаса, вопросы его монтажа, сроки выполнения работ.
Среди других вопросов повестки дня – рассмотрение плана-графика основных строительных работ по восстановлению храма. Их завершение планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это событие станет данью уважения почитаемому святому и знаком преемственности истории тверской земли, духовных и нравственных основ ее народа.
Пресс-служба Правительства Тверской области.