"ЛЮБЛЮ ВСЕ РУССКОЕ…"

26 ноября в 14.00 в Тверском областном дворце культуры «Пролетарка» пройдет ПЕРВЫЙ Областной фестиваль русских народных традиций «Комаровские встречи», посвященный памяти тверского хореографа ,заслуженного работника культуры Российской Федерации, педагога и основателя народного танца «Тверичане» в Твери Евгения Ивановича Комарова.

-«Люблю все русское», - частенько поговаривал великий маэстро танца Е.И.Комаров. В продолжение его традиций по сохранению Золотого фонда русского сценического танца с элементами фольклера и этнографии впервые на площадке «Пролетарки» встретятся творческие коллективы муниципальных образований Верхневолжья, собрав все грани талантов своей земли в единую народную композицию.

Его ждали давно… Особенно те, кто имел к Евгению Ивановичу самое прямое отношение, чья память о нем и по сей день остается не только в сердцах, но и прежде всего в танце, движениях , русском народном творчестве. Это ученица хореографа, а ныне руководитель народного танцевального коллектива «Вечерочка» из Кесовой Горы Лидия Пепелина. В недавнем прошлом участница ансамбля народного танца «Тверичане» , также его ученица, а в настоящее время руководитель заслуженного коллектива народного творчества Тверской Области образцового ансамбля танца «Каблучок» тверского досугового Центра «Мир» Наталья Кольцова. Образцовый театр танца «Романтики» тверского Дворца детей и молодежи ( руководитель Лилия Лебедева), где по сей день трудится когда-то танцовщица ансамбля «Тверичане» Раиса Хасанова. Народный ансамбль «Жар-птица» Дворца культуры «Пролетарка» , его руководитель и солистка муниципального оркестра русских народных инструментов Ксения Позднева и многие другие.

Но, все же главные участники и организаторы этого мероприятия - творческий коллектив «Тверичане»( руководитель Наталья Загороднюк) , что живут и трудятся в областном Дворце культуры «Пролетарка», бережно храня традиции своего учителя Е.И.Комарова через непроходящую любовь к народному танцу и высочайший профессионализм. Доказательство тому: 2014 год- «Гран-При» Международного конкура в Москве «Во имя жизни на земле», 2015 год- Дипломанты VII фестиваля традиционного народного творчества молодых самодеятельных коллективов ЦФО в г.Калязин, 2016 год- Лауреаты I степени на фестивале в Твери «Балтийское созвездие». И ,наконец, ноябрь 2017 года- Лауреаты I степени на I-м Московском Международном конкурсе русского народного танца имени Т.А.Устиновой в номинации «Хоровод»-сложнейшем жанре хореографии.

Для «Тверичан» эта награда имеет особую цену…Татьяна Устинова и Евгений Комаров были не просто земляками. Их связывала более чем 30-летняя творческая дружба . Будучи долгие годы наставницей ансамбля народного танца Е.И.Комарова, она называла его «своим тверским сыном». Оба они горячо и самозабвенно до конца своих дней любили все то, что было связано с именами Родина, Тверь, тверитяне.

Главная идея организаторов мероприятия - сохранить , продолжить и передать силу этой любви последующим поколениям через ПЕРВЫЙ Областной фестиваль русских народных традиций «Комаровские встречи».