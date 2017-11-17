ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ РЕГИОНА

Туристические планы Тверской области отмечены фондом «Петербургская политика»

Фонд «Петербургская политика» сегодня опубликовал губернаторскую повестку за прошедшую неделю. В числе наиболее заметных инициатив глав российских регионов – планы Игоря Рудени по удвоению туристического потока в Тверскую область через 3-5 лет.

Напомним, одной из центральных тем заседания областного правительства 14 ноября стала презентация обновленного туристического портала Тверской области Welcometver.ru. Информационный ресурс рассказывает об истории и достопримечательностях тверского региона, объектах размещения и питания, существующих турпродуктах. Посетители сайта – будущие гости Верхневолжья – могут проложить собственный маршрут. В ближайшей перспективе на портале будет доступно онлайн-бронирование мест в гостиницах и билетов в музеи.

В настоящее время туристический поток в Тверскую область устойчиво держится на уровне 1,5 млн человек в год. Планы по удвоению числа гостей губернатор Игорь Руденя связывает, в том числе, с возможностью задержать в регионе транзитный поток туристов, путешествующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург. С этой целью в Тверской области активно ремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам, областная власть содействует строительству гостиниц и отелей, объектов придорожного сервиса, разработке туристских маршрутов и созданию ярких событий. В рамках сотрудничества с «Речным альянсом» – объединением крупнейших круизных компаний страны – правительство региона планирует развивать инфраструктуру водного туризма.

По мнению Игоря Рудени, водный туризм также позволит увеличить турпоток в районы области. Для этого нужно обеспечить возможности для приема судов, в том числе за счет развития специализированных заправочных станций на водных объектах.

«Необходимо предусмотреть заправочные комплексы в Твери, Калязине, Кимрах, на перспективу – в Старице и Осташкове», – отметил глава региона.

В Верхневолжье создано профильное министерство, которое занимается продвижением туристического потенциала Тверской области как среди специалистов отрасли, так и среди путешественников. Большой интерес к региону, расположенному между двух столиц, проявляют туроператоры, организующие прием гостей из Китая. В этом году для профессионалов туриндустрии состоялось два инфотура по Тверской области.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация. Создана в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, а также для проведения научных, социологических и политических исследований.

Михаил Бородов.