ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

В Тверской области создана дорожная карта по развитию самодеятельного туризма

В Тверской области утверждён план мероприятий по созданию условий для развития самодеятельного туризма. Документ предусматривает обустройство в 2018-2019годах кемпинговых зон в местах, популярных у туристов, которые самостоятельно организовывают отдых и не размещаются в гостиницах.

По данным Министерства туризма региона, ежегодно Верхневолжье посещают около 300 тысяч самодеятельных туристов. Этот сегмент является одной из важных составляющих туристического рынка региона.

«Самодеятельный туризм в Тверской области существует в больших масштабах. Нам нужно его упорядочить. Самое важное — это организация кемпингов современного формата, где можно было бы оборудовать стоянки для машин, установить контейнеры для мусора, санитарные блоки, обеспечить безопасность туристов», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, обустройство кемпинговых зон будет способствовать повышению туристической привлекательности Тверской области.

В соответствии с планом мероприятий по развитию самодеятельного туризма, в ближайшее время будут определены наиболее перспективные места для создания кемпингов на территории Верхневолжья. В основу лягут уже существующие места стоянок туристов, а также предложения по маршрутам активного отдыха — велосипедным, байдарочным, пешим.

Карта размещения кемпингов в Тверской области должна быть сформирована с участием глав муниципальных образований, функции муниципалитетов в этой сфере необходимо отразить в дорожной карте, подчеркнул Игорь Руденя.

Для обеспечения работы кемпингов предлагается закрепить за каждым таким участком муниципальное предприятие, которое будет заниматься обслуживаем инфраструктуры. Таким образом, возможные доходы от предоставления дополнительных услуг туристам будут поступать в местные бюджеты.

Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением природоохранного законодательства и требований пожарной безопасности в лесах и природных парках.

Для продвижения направления самодеятельного туризма будет создан соответствующий раздел на туристическом портале Тверской области welcometver.ru, изданы буклеты, проведена рекламная кампания, инфо- и блог-туры.

Пресс-служба Правительства Тверской области.