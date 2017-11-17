ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ

20 ноября председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и директор Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Цыб подписали Соглашение о взаимодействии двух ведомств при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Также подписана «Дорожная карта» по реализации Соглашения, предусматривающая обучение системных администраторов ГАС «Выборы», руководителей и операторов филиалов МФЦ работе с заявлениями избирателей о включении их в списки избирателей по месту фактического нахождения, установку программы составления заявлений в филиалах ГАУ «МФЦ» и обучение ответственных сотрудников работе с новым программным обеспечением.

Соглашение регламентирует организацию предоставления в филиалах ГАУ «МФЦ» принципиально новой услуги по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения и направления соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах Президента РФ.

Для большинства избирателей, традиционно голосующих на своих избирательных участках по месту жительства, ровным счетом ничего не меняется. А вот иногородние студенты, дачники из других регионов, командированные и иные высокомобильные группы избирателей наверняка по достоинству оценят возможности новой опции. Ведь на практике это означает, что теперь любой гражданин России вне зависимости то того, где он проживает, может проголосовать на предстоящих выборах там, где ему удобно – на ближайшем избирательном участке. Для этого необходимо лишь подать заявление, предъявив паспорт или временное удостоверение личности (в период замены паспорта).

Подать заявление можно в любую территориальную избирательную комиссию или филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в период с 31 января по 12 марта. В те же сроки у избирателя есть и возможность подать заявление в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

С 25 февраля 2017 года по 12 марта 2018 года с соответствующим заявлением можно также обратиться в любую участковую избирательную комиссию.

Подается заявление только один раз. Если один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым. Все последующие заявления не учитываются, и не являются основанием для включения избирателя в список избирателей по месту нахождения.

Заявление на бумажном носителе, поданное в избирательную комиссию или через МФЦ, содержит основную часть, которая остается в избирательной комиссии или МФЦ, и отрывной талон, который после регистрации заявления передается избирателю.

Заявление изготавливается преимущественно в машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым кодом (составить его помогут члены избирательных комиссий или работники МФЦ).

Заявление, подданное в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», формируется в виде электронного документа.

После обработки заявления для избирателя формируется его распечатываемая часть, которая содержит фамилию, имя и отчество избирателя, номер избирательного участка, на котором он желает принять участие в голосовании, адрес помещения для голосования указанного участка, наименование соответствующего субъекта Российской Федерации, а также дата и время подачи заявления.

Избиратели, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, решением участковой избирательной комиссии до дня голосования исключаются из списка избирателей по месту жительства. Это позволит избежать недоразумений в виде «двойного» голосования – каждый избиратель голосует лично, и только 1 раз.

Благодаря достигнутым договоренностям и новациям в избирательном законодательстве у каждого избирателя теперь есть возможность проголосовать по месту его фактического нахождения – то есть там, где это ему удобно.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области.