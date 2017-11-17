ВЫПОЛНЯЕМ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Тверская область заняла пятое место по реализации «майских указов» Президента

Высокий рейтинг Тверской области по исполнению «майских указов» президента связан с эффективной экономической политикой губернатора Игоря Рудени, считает эксперт.

Пятое место по итогам октября заняла Тверская область в рейтинге российских регионов по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере экономики. Эти данные опубликованы порталом «Медиалогия».

«Правительство Тверской области во главе с Игорем Руденей продолжает последовательное экономическое обновление региона, делая ставку на создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере», – прокомментировал директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

По мнению эксперта, в октябре главной информационной темой, связанной с экономикой Верхневолжья, стали положительные результаты по снижению уровня долговой нагрузки Тверской области.

«Регион вошел в тройку лидеров по снижению госдолга, что очень важно для формирования бюджета развития. Игорь Руденя проводит эффективную долговую политику, которая позволяет перераспределять средства, полученные за счет экономии на обслуживании обязательств региональной казны, инвестируя их в дорожную и туристическую инфраструктуру, сельское хозяйство, поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса», – сказал Мамагулашвили.

Эксперт подчеркнул, что инвестиционная активность в тверском регионе является прямым отражением стабильности областного бюджета. Только в октябре в Тверской области было открыто несколько предприятий, в том числе, с участием зарубежных партнеров. В частности, в Кимрах началась работа второй очереди производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука». В результате реализации инвестпроекта выпуск приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787 полностью переведен в Россию. В Твери открылось производство стеллажей немецкого концерна Jungheinrich – одного из мировых лидеров в области складской техники, стеллажного оборудования и систем автоматизации склада. На ЗАО «Тверской экскаватор» начался серийный выпуск тяжелых гусеничных экскаваторов. В Торопце запустила конвейер новая мебельная фабрика компании «Феликс».

«Процесс создания рабочих мест сопровождается комплексом жестких мер, как экономических, так и правоохранительных, которые Игорь Руденя реализует в отношении нелегальных мигрантов. Это приводит к активному замещению вакансий местными жителями, что положительным образом сказывается на уровне занятости населения в Тверской области», – отмечает Давид Мамагулашвили.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.