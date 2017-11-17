ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ

Игорь Руденя обсудил с Министром энергетики РФ Александром Новаком развитие электросетевого комплекса Тверской области

Губернатор Игорь Руденя встретился с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса Тверской области.

Обеспечение надежного энергоснабжения Верхневолжья является одним из необходимых условий для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона и качества жизни населения, считает Игорь Руденя.

«Мы проанализировали техническое состояние энергосетей и коммуникаций Тверской области. Совместно с компанией Тверьэнерго, которая входит в группу МРСК Центра, разработан план мероприятий. Рассчитываем на Вашу поддержку в его реализации», – сказал Губернатор.

Министр подчеркнул значимость развития энергетической инфраструктуры в регионе.

«Сегодня внедряются современные технологии. Нам важно вместе обеспечивать качественное, бесперебойное энергоснабжение потребителей. Важно также прохождение осенне-зимнего периода. Знаю, что у вас работает штаб, очень серьезно занимаетесь этим вопросом», – отметил Александр Новак.

По итогам встречи принято решение о разработке программы по повышению устойчивости энергоснабжения в Тверской области и модернизации энергосистемы региона. Кроме того, достигнута договоренность о докапитализации компании Тверьэнерго.

Приоритеты в развитии электроэнергетики обозначил Президент России Владимир Путин на совещании 14 ноября 2017 года. Это замена устаревшего, неэффективного оборудования, внедрение ресурсосберегающих, экологичных технологий, развитие мощностей с более высокими характеристиками надёжности и отдачи.

«Необходимо увязать эти планы с программами развития территорий и ключевых отраслей Российской Федерации, обеспечить резервы для роста экономики», – подчеркнул Владимир Путин.

Работа энергокомплекса Тверской области в осенне-зимний период обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора Игоря Рудени и генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева.

Тверским филиалом разработаны дополнительные меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей региона в период максимальных нагрузок. Проведен ремонт более 500 подстанций, свыше 1400 линий электропередачи, увеличены объемы по расширению просек.

Создан штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области. В него вошли специалисты регионального управления МЧС России, Тверьэнерго и других организаций. На случай нештатных ситуаций подготовлены 19 резервных источников электроснабжения. Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.