РЕМОНТ ДОРОГИ ЗАВЕРШЕН

В Тверской области завершён ремонт участка дороги «Бежецк – Поречье»

В Бежецком районе отремонтировано более 7,7 км автодороги общего пользования межмуниципального значения «Бежецк – Поречье», по которой проходит школьный автобусный маршрут. Объект был включён в программу дорожных работ 2017 года по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

«В регионе ведётся комплексная работа по снижению уровня аварийности на дорогах. Одно из направлений — приведение дорог в нормативное состояние, повышение качества их содержания, грамотной организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на школьных маршрутах», — обозначил Игорь Руденя.

Общая протяженность автодороги «Бежецк – Поречье» — 32 км. Работы велись участке дороги от Бежецка до съезда к Новому Селу, в том числе в населенных пунктах Фралево и Алабузино. Местные жители неоднократно обращались с просьбами о проведении ремонта.

Подрядная организация расчистила полосу отвода, отфрезеровала существующее дорожное покрытие и обустроила новое. В деревне Фралево, где асфальт был практически разрушен, дополнительно устроили нижний слой асфальта. Также в рамках контракта на объекте укрепили обочины, отремонтировали остановочные площадки, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Кроме того, в ноябре в Бежецком районе была завершена реконструкция ещё одного объекта программы дорожных работ – моста через реку Уйвешь на автодороге «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

Справочно: Бюджет Дорожного фонда Тверской области в 2017 году превысил 8 млрд рублей. В программу ремонтных работ включено более 300 километров региональных и 180 километров муниципальных дорог. При её составлении приоритет отдавался основным туристическим направлениям, участкам с повышенной аварийностью и дорогам, на необходимость ремонта которых указывали местные жители.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Документ содержит типовые решения и конкретные показатели качества по всем видам работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Правила также рекомендованы к применению и в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.