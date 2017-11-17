ТУРИЗМ: СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Министерство туризма Тверской области и Ассоциация туроператоров России подписали соглашение о сотрудничестве

17 ноября между Министерством туризма Тверской области и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходит с 16 по 18 ноября.

«В Тверской области необходимо вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона, созданию комплексных туристических продуктов. Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Соглашением определены ключевые направления сотрудничества Ассоциации и региона. Это продвижение туристических маршрутов Тверской области, внедрение новых подходов в формировании туристских продуктов, организация информационного и новостного обмена.

В АТОР входят крупнейшие туроператоры из регионов России, которые обеспечивают более 80% выездного потока, около 70% въездного и порядка 60% внутреннего туристического потока. В 2014 году Ассоциация туроператоров награждена премией World Travel Leaders Award как лучшая туристическая организация страны.

Кроме того, 17 ноября Министр туризма Тверской области Иван Егоров стал одним из спикеров круглого стола «Революции в туризме. Необычные подходы к стандартным инструментам туризма как отрасли». Его доклад был посвящен инновационным принципам формирования туристских маршрутов на примере Верхневолжья.

Справочно: Санкт-Петербургский международный культурный форум – ежегодная дискуссионная площадка, на которой встречаются тысячи экспертов в области культуры и других сфер со всего мира – артисты, выдающиеся режиссёры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса. В прошлом году в работе форума приняли участие 20 тысяч человек из 91 страны.

Деловая программа форума представлена работой 14 секций, в рамках которых представители российского и международного бизнес-сообщества, культуры и органов власти обсуждают актуальные отраслевые вопросы, обмениваются опытом, обсуждают инновационные проекты и разработки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.