ИГОРЬ РУДЕНЯ НАГРАДИЛ АГРАРИЕВ

Игорь Руденя вручил награды работникам сельского хозяйства Тверской области

Сегодня, 17 ноября, в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С окончанием сезона сельскохозяйственных работ аграриев и ветеранов отрасли поздравили Губернатор Игорь Руденя, заместитель Председателя Законодательного Собрания Юрий Цеберганов, Почетный гражданин Твери Владимир Суслов, другие гости.

«Далеко не каждый человек может работать на селе. Но каждый точно не может прожить без результатов вашего труда. Вашими руками и заботами обеспечивается благополучие семей и продовольственная безопасность России. Вы сохраняете традиции нашего народа, передаёте из поколения в поколение огромную любовь к своей земле и Родине», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Чтобы тверское село уверенно и поступательно развивалось, Правительство области оказывает отрасли необходимую поддержку. В этом году в АПК региона направлено свыше 2,3 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в 2016 году.В следующем году на государственном уровне будут удвоены дотации на произведённое и реализованное льноволокно – с учётом региональных средств они составят 12 тыс. рублей за тонну.

Благодаря усердию работников отрасли и мерам региональной и федеральной поддержки в текущем году в Тверской области увеличилось производство мяса и молока, сбор и урожайность зерновых. За 10 месяцев рост производства свинины и мяса птицы составил 11%, молока – 2,4%. По итогам 2016 года Тверская область по темпам роста производства продукции животноводства вышла на 1 место среди регионов ЦФО и 3 место в России.

Результаты этой работы гости праздника могли увидеть на выставке. На стендах была широко представлена молочная, мясная, хлебобулочная продукция, лен, меха, - все, чем гордиться тверская земля.

«Наша общая задача – ежегодно возвращать в оборот пустующие земли, наращивать выпуск качественной продукции и расширять рынки сбыта, создавать новые рабочие места на селе. Словом, сделать всё, чтобы долгосрочные планы людей, которые живут и трудятся на земле, были реализованы, и отрасль была привлекательной для молодёжи», - обозначил Игорь Руденя.

Для этого Правительством региона ведется работа по укреплению материально-технической базы сельских школ, учреждений здравоохранения и культуры, газификации и улучшению водоснабжения сёл и деревень.

Заслуги передовых работников АПК были отмечены наградами, которые вручил Губернатор Игорь Руденя. Также были названы победители областного соревнования организаций АПК.

Пресс-служба Правительства Тверской области.