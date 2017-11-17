Предпринимателей Тверской области приглашают на региональный форум «День поставщика: открытый диалог»

20 ноября в Твери состоится региональный форум «День поставщика: открытый диалог», к участию в котором приглашены представители малого и среднего бизнеса. Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Тверской области при поддержке Правительства региона и Ассоциации компаний розничной торговли.

Создание стабильных условий для развития предпринимательства на территории Верхневолжья — одна из основных задач в экономической политике региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

«Малый и средний бизнес сегодня демонстрирует устойчивость в современных экономических условиях. Нас, прежде всего, интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в экономику региона. В первую очередь это развитие и создание рабочих мест во внебюджетной сфере», — обозначил Игорь Руденя на встрече с бизнес-сообществом Тверской области в августе текущего года.

Форум «День поставщика» призван поддержать тверских товаропроизводителей и поставщиков — предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса в продвижении продукции в федеральные торговые сети, расширении рынков сбыта на межрегиональном уровне.

В рамках мероприятия запланирован обучающий семинар для представителей бизнеса по основам взаимодействия с крупными торговыми сетями, повышению эффективности логистических операций и другим темам.

Отдельная секция форума будет посвящена процедуре отбора контрагентов, рекомендациям по оформлению коммерческих предложений. Кроме того, представители федеральных торговых сетей проведут индивидуальные консультации для участников встречи.

Форум «День поставщика: открытый диалог» пройдёт 20 ноября в бизнес-центре «Тверь» по адресу: Смоленский пер., д. 29. Регистрация участников стартует в 10:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области.