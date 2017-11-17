ФЕСТИВАЛЬ "ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ"

В Тверской области пройдет фестиваль искусств ь«Путь к Возрождению»

С 25 ноября по 18 декабря в Тверской области пройдет фестиваль искусств «Путь к Возрождению». Это новый творческий проект, посвященный ярким страницам духовной истории нашего края и произведениям искусства, созданным по мотивам этих событий. Центральное место в программе фестиваля отводится святому благоверному князю Михаилу Тверскому.

Проект направлен на духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, лучшим примером для молодежи являются выдающиеся деятели региона.

«Жизнь Михаила Тверского– это яркий пример патриотизма, любви к своей стране и ее людям, готовность отдать жизнь «за други своя». Сегодня для всех нас святой князь – это символ не только Твери, но и России, в борьбе с врагами которой он сложил голову», - считает Игорь Руденя.

Фестиваль пройдет в три этапа. 25 ноября в Воскресенском Кафедральном соборе города Твери состоится открытие - в концерте духовной музыки примут участие лучшие хоровые коллективы Твери и области. Будут исполнены произведения, созданные в честь тверских святых, посвященные историческим событиям.

28 ноября фестиваль продолжит концерт светской музыки. На сцене большого концертного зала Тверской академической филармонии выступят оркестр, хоровые коллективы, вокалисты. В программе – произведения русских классических и современных композиторов: П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, Н.Н. Сидельникова, в том числе – тверских: К.К. Тушинка, В.Н. Успенского, С.В. Левина и других.

Концерт будет транслироваться в сети Интернет в рамках регионального проекта «Виртуальный концертный зал», который позволяет жителям отдаленных районов Тверской области смотреть и слушать филармонические программы в режиме онлайн. В настоящее время проект охватывает площадки 10 районов тверского региона.

Закрытие фестиваля «Путь к Возрождению» состоится 18 декабря в Тверском академическом театре драмы, где зрителю будет представлена театрализованная историческая постановка, повествующая о жизни и деяниях Михаила Ярославича Тверского.

В рамках фестиваля будут также проводиться выставки художественных работ, созданных воспитанниками средних образовательных школ региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.