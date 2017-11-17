ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых уполномоченных полиции!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашу службу неслучайно называют самой «народной» в системе органов внутренних дел. Именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь людям, обеспечивая их безопасность, ведут большую работу по предупреждению и раскрытию преступлений. Зачастую по их деятельности жители судят об эффективности полиции в целом. Отрадно, что профессионализм и верность долгу участковых, присущие им самоотверженность и внимание к людям заслужили особое доверие и уважение граждан. Уверен, что традиции ветеранов будут продолжены сегодняшним поколением сотрудников и станут залогом решения служебных задач на благо Тверской области и всей России.

Желаю вам успехов в ответственной и важной работе! Здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники и ветераны службы участковых инспекторов!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Участковый уполномоченный – очень важная и сложная должность в системе органов Министерства внутренних дел. Ваша роль в обеспечении общественного порядка на территории муниципального образования исключительно высока. Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи. Реформа МВД потребовала в корне изменить качественный уровень работы участковых уполномоченных и, прежде всего, восстановить уровень доверия со стороны населения, а это значит – быть всегда на посту, быть вхожими в каждый дом, знать, чем живут люди, помочь советом и делом. В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, успехов в работе. Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабильности жителей Конаковского района.

С уважением, депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова, глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

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21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! На налоговую службу возложена серьезная и ответственная миссия – пополнение бюджетов всех уровней, обеспечение финансового фундамента для реализации государственной политики в экономике и социальной сфере, повышения качества жизни населения.

В налоговых органах Тверской области трудятся компетентные и грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, демонстрирующие способность решать любые, самые сложные задачи. Благодарю вас за самоотверженный труд и большой вклад в развитие нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успешного воплощения в жизнь намеченных планов и новых достижений на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации! Наш район не может развиваться без скрупулезной работы налоговых инспекторов, поскольку своевременное поступление денег в бюджет – это первостепенная задача, обязательное условие функционирования экономики. От опыта и профессионализма сотрудников налоговой службы, их ответственности и инициативности во многом зависит обеспечение устойчивого финансового потока в казну района, области, государства. Высокий профессионализм, компетентность, порядочность, а также искренняя доброжелательность сотрудников являются залогом эффективности работы налоговой службы и служат гарантией положительного отношения к налоговым органам со стороны населения. В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за ваш профессионализм и ответственное отношение к работе. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и результативной работы!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.