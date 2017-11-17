ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…

В канун годовщины начала великой битвы под Москвой и освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков в деревне Терехово Вахонинского сельского поселения 11 ноября прошла церемония захоронения останков 9 воинов Великой Отечественной, которые были подняты из земли конаковскими поисковиками.



На территории Конаковского района ведется масштабная поисковая работа. Как мы уже писали, поисковики отряда «Звезда» под руководством Валерия Гореликова обнаружили в окрестностях деревни 2-е Моховое, в районе урочища Беловка, останки 9 солдат. Вместе с останками были обнаружены личные вещи: двое бойцов были в касках, у одного синие петлицы сержанта, также найдены ложки, химические карандаши, монеты, наручные часы, остатки шинели и многое другое. К сожалению, солдатских медальонов найдено не было, поэтому имена воинов, увы, установить не представилось возможным. С определенной степенью достоверности можно только говорить о том, что это были солдаты кавалерийской дивизии № 18 или 82-й дивизии. Об этом говорят отличительные знаки. Погибли они в период с конца ноября по 8 декабря 1941 года, когда здесь велись ожесточенные бои. Все найденные предметы военного снаряжения и личные вещи после реставрации станут экспонатами Вахонинского музея.

На торжественное перезахоронение павших, но отстоявших последний рубеж солдат приехал ветеран, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин города, района и области Иван Андреевич Рулев, глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, председатель комиссии по молодежной политике, развитию спорта и патриотическому воспитанию Общественной палаты Тверской области Валерий Смирнов. Они выступили над могилой с речами.

Отдать последний долг солдатам Великой Отечественной приехали юнармейцы Конаковского района, члены ВПЦ «Звезда» вместе с руководителем Валерием Гореликовым, а также заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, глава Вахонинского сельского поселения Владимир Федосеев и глава администрации Ольга Селина, председатель молодежного совета Конаковского района Денис Клементьев, председатель совета ветеранов района Галина Аксенова, заместитель директора МЦ «Иволга» Елена Смирнова и многие другие…

Захоронение проводилось в братскую могилу в деревне Терехово, в которой похоронен и сержант Вячеслав Васильковский, совершивший подвиг самопожертвования, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота. Панихиду по погибшим отслужил настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Свердлова о. Вадим. В своем слове он рассказал, что когда останки поднимали из земли, вместе с ними был найден крестик. Это говорит о том, что наши воины умирали с верой в душе. После исполнения гимна Российской Федерации гроб с останками с исполнением всех воинских почестей был торжественно предан земле. Салют из трехлинеек завершил церемонию, после чего присутствовавшие помянули преданных земле солдат минутой молчания и фронтовыми ста граммами. Война не может считаться законченной, пока не похоронен последний солдат.