15 ноября – Всероссийский день призывника

НАПУТСТВИЕ ОТ ВЕТЕРАНА



Утром в среду в Конаковском городском военкомате прошла очередная отправка новобранцев для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Ребятам, которых призывали в этот день, можно сказать, повезло. Ведь именно 15 ноября в России отмечается День призывника. И по такому случаю напутствовать их на предстоящую службу приехал наш ветеран № 1 полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич РУЛЕВ.

В наше время «в армию» отправляют небольшими партиями по 5 - 7 человек, на этой неделе отправка была в понедельник и следующая - в среду. Призыв продлится до 31 декабря, и в Конаковском районе к местам службы отправятся примерно 70 новобранцев. А всего по России осенью предстоит призвать порядка 150 тысяч человек. По словам военного комиссара по г. Конаково и Конаковскому району Юрия Неговоры, призыв идет согласно разработанному графику, каких-то неожиданностей не возникает. Напомним, что служат парни по-прежнему один год.

Ребята тоже разные. Например, Дмитрий Козлов из Конакова учился в Конаковском колледже на повара-кондитера, а Максим Голубев отучился 2,5 года в университете Дубны. Константин Русаков из Радченко учился на преподавателя физкультуры в Торжке, Дмитрий Ушаков из д. Крутец – в Конаковском энергетическом колледже на строителя, а Кирилл Симкин, например, закончил 11 классов.

От совета ветеранов Конаковского района член президиума Татьяна Бокова вручила призывникам полезные подарки: папку, в которой – отличный толстый блокнот в твердом переплете и набор ручек. То есть, на год службы послать весточки родным и друзьям хватит, да и впечатления записать – тоже.

Ну а потом ребята сделали снимок на память с И.А.Рулевым. Согласитесь, далеко не у каждого «дембельский альбом» начинается с фотографии вместе с полным кавалером ордена Славы!

Подготовил Максим МАЛАХОВ.