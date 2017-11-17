17 ноября - День участковых полиции

Работа на передовой



17 ноября участковые уполномоченные полиции отмечают свой профессиональный праздник. Именно эта дата считается началом формирования данной правоохранительной структуры. В 1923 году появился первый нормативный документ, описывающий должностные обязанности милиционера, следящего за порядком на отдельном участке города. Более 90 лет институт участковых в нашей стране называют «передним краем» борьбы с преступностью, поскольку главная задача представителей этой структуры - не дать спонтанным, необдуманным человеческим проступкам трансформироваться в преступление, помочь остановиться тем, кто катится в бездну, и начать путь наверх.

Возглавляет Конаковский отдел участковых уполномоченных полиции подполковник Елена Пиминова (на снимке). На наш первый вопрос, чем же отличается работа участковых уполномоченных от службы в других подразделениях полиции, сразу отвечает – наверное, своей многогранностью. Участковый - это, по сути, «начальник» на доверенной ему территории. У него есть право работать со всеми видами правонарушений. Таких полномочий нет ни у одного подразделения полиции.

Если взять в руки должностные обязанности участкового уполномоченного полиции, то без труда убедишься, насколько весомы они даже на бумаге. Участковый в ответе за все и вся. Функций много, отчетности по ним еще больше. Поэтому прежние стереотипы, что участковый должен в каждый дом, в квартиру зайти и познакомиться, уже не срабатывают. Чай в гостях распивать да разговоры вести, как Анискин-милиционер советской поры, нет ни времени, ни возможности. Кроме того, в полном комплекте - а в Конаковском отделе это состав из 24 участковых на город и район - служба практически не бывает. Кто-то из сотрудников в отпуске, учебе или отозван в служебную командировку. Приходится замещать отсутствующих сотрудников, что существенно повышает без того немалую служебную нагрузку.

Как отмечает Елена Пиминова, коллектив отдела молодой, средний возраст большинства сотрудников до 30 лет. И молодым участковым приходится учиться и набираться опыта практически «с колес», не обладая достаточным жизненным опытом, сложно решать возникающие проблемы, которые зачастую находятся не в правовом поле, а больше в житейском, психологическом. Но все ребята очень стараются, и у них это получается. А примеров множество. Артюш Костанов пришел работать в правоохранительные органы в 2008 году, а с 2013 года работает участковым уполномоченным полиции. Сегодня он старший участковый уполномоченный в так называемой «старой» части города. Его здесь знают и уважают и обращаются со многими проблемами и ситуациями. Пожилая женщина купила у приезжих торговцев картофель на зиму, а придя домой, поняла, что «обвесили» ее на пять тысяч рублей. Куда бежать? Правильно, к участковому, Артюшу Костанову. Торговцы хоть и приезжие, а найти и вернуть женщине деньги удалось. Оперативная смекалка, желание помочь, неравнодушие, ответственность и профессионализм помогли.

А вот другой участковый уполномоченный, Антон Бузлин, пришел в отдел из патрульно-постовой службы в этом году. И ему, как и многим другим, жители говорят спасибо. Как в ситуации с продавцом пластиковых окон, который, взяв деньги, ни работу не выполнил, ни денег не возвратил. После обращения к участковому деньги были возвращены. Таких примеров в работе великое множество.

А вот получить благодарственное письмо участковому из мест лишения свободы, да и еще от осужденного за тяжкое преступление, - это, пожалуй, редкость. Старший участковый уполномоченный полиции Денис Волочок хорошо знает и свою подведомственную территорию, и своих подопечных. И когда к нему обратилась женщина с просьбой поговорить с сыном и наставить «на путь истинный», он не отказал. На мужчину разговор подействовал, и как результат - благодарность участковому от старшего брата, именно того, кто отбывал свой срок в тюрьме.

В особой зоне внимания участковых определенные слои населения. Елизавета Кирьянова работает в правоохранительных органах с 2008 года, а в службу участковых уполномоченных пришла в этом году. Она инспектор по осуществлению административного надзора. А это, в первую очередь, категория подучетных лиц, среди которых освободившиеся из мест лишения свободы, отбывающие условные сроки наказания на местах. С этим контингентом лиц проводится тесная работа - проверки исполнения наложенных ограничений, коррекция поведения в быту и в обществе.

Особо хочется сказать и о руководителе отдела Елене Пиминовой. Ее стаж в правоохранительных органах давно перевалил за 20 лет. Опытный сотрудник, профессионал своего дела, знающий руководитель и очень красивая молодая женщина. Так ее характеризуют и подчиненные, и коллеги. Перед ней никогда не стоял выбор профессии. Она с детства точно знала, где будет работать – в милиции. Ее смело можно назвать представителем династии – отец, сегодня полковник юстиции в отставке Владимир Григорьевич Пиминов, в правоохранительных органах проработал всю жизнь, а мама, Галина Николаевна, до выхода на заслуженный отдых была бессменным главным бухгалтером в Конаковском отделе.

Нельзя не сказать и о заместителе Елены Владимировны, Физули Сабировиче Рамазанове. Он работает в системе ОМВД Конаковского района с 1999 года. Прошел путь от инспектора ППС, сотрудника уголовного розыска, участкового, участвовал в антитеррористических операциях в северокавказском регионе. Сегодня к его советам прислушиваются молодые сотрудники. Есть и те, кто также побывали там в служебных командировках, это Александр Терехин, Дмитрий Рогожин, Дмитрий Климашевский, Денис Волочек. Как отмечает Елена Пиминова, коллектив хоть и молодой, но все стараются, подходят к работе с ответственностью. Среди тех, кого отметила Елена Владимировна, Роман Кудьяров, Алексей Карпов (он также пошел в полицию по стопам своего отца), Иван Давыдов и другие.

Как говорит Елена Пиминова, свободное время для участкового понятие весьма условное.

- Даже в выходные - всё равно на службе. Идёшь по городу и машинально следишь за порядком. Бывает, люди ночью звонят домой и сообщают о своих проблемах. В общем, если на твоём участке произошло преступление, не важно, на службе ты или на отдыхе. Собираешься в любое время дня и ночи и идёшь туда, где должен быть в этот момент.

На последний вопрос, какое главное человеческое качество, которое необходимо участковому, Елена Владимировна, немного подумав, отвечает:

- Главным человеческим качеством, которое необходимо, я бы назвала порядочность. Помимо профессиональных знаний, эрудиции, ответственности, участковый должен иметь и чувство сострадания к другому человеку. Он должен быть хорошим психологом. Мы же постоянно работаем с населением. Нам приходится иметь дело с неблагополучными семьями, людьми, страдающими алкоголизмом и наркоманией… Мы стремимся к тому, чтобы реально помочь человеку, если у него случилась беда. Участковый - это же не палач! Если кто-то оступился, участковый должен ему помочь, направить, как говорится, на «путь истинный», оградить человека от возможности совершить более серьёзное правонарушение.

PS. От имени редакции поздравляем участковых уполномоченных полиции Конаковского района, желаем им здоровья и почаще быть вместе со своими семьями.

Ольга ГЛОТОВА.