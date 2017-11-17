МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На Совете предпринимателей



10 ноября в районной администрации состоялось заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства под председательством Натальи Василенко - заместителя главы администрации Конаковского района по экономике и финансам. В заседании приняли участие 7 членов Совета: В.В.Тютин - ООО «Пир», генеральный директор; В.Н.Худяков - ИП «Худяков В.Н»; В.М.Ильичев - ООО «Продвижение», директор; Е.В.Сажин - ООО «Инновационные технологии»; Е.А.Булыга - ИП «Булыга Е.А.»; Л.И.Старцев – директор ООО «Лика». По повестке дня было рассмотрено 6 вопросов.

Надежда Шилова - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района довела информацию об утверждении перечня отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан:

- Постановлением губернатора ТО № 263-пг от 30 декабря 2016 г. утвержден перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность на основании патентов. Перечень включает в себя 32 вида экономической деятельности по новому ОКВЕД. Просьба всех предпринимателей обратить на это внимание, ведь постановление вступило в силу с 1 января 2017 года. Неисполнение ведет за собой наложение значительного штрафа порядка 800 тысяч рублей.

Также Надежда Владимировна осветила законопроект, предусматривающий налоговые вычеты при переходе на онлайн кассы для ИП, а именно довела информацию о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Подробную информацию по данному вопросу можно найти на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов Правительства РФ.

Члены Совета были проинформированы о предварительных итогах конкурсного отбора в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы:

- В рамках муниципальной программы, в период с 9 октября по 3 ноября, был проведен конкурсный отбор среди субъектов МСП по подаче заявок на получение субсидий по возмещению части затрат: на приобретение патента; на создание рабочего места. По предварительным итогам, подано 13 заявок по возмещению затрат на приобретение патента на общую сумму 213 744 рубля, - отметила Надежда Шилова.

Наталья Василенко довела информацию о результатах встречи Совета с главой администрации Конаковского района Олегом Лобановским, состоявшейся 6 октября:

- На предыдущей встрече мы говорили о создании равных условий развития конкуренции в Конаковском районе. И мы работаем над этим вопросом. На сегодняшний день между министерством экономического развития Тверской области и администрацией заключено соглашение по внедрению на территории МО «Конаковский район» стандарта развития конкуренции. В настоящее время в рамках соглашения проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в виде анкетирования.

Главой администрации проведена встреча с правоохранительными органами Конаковского района, на которой был определен общий порядок взаимодействия по вопросам нарушения налогового законодательства и нелегальной занятости граждан.

Также Наталья Владимировна рассказала и о том, что администрация постаралась расширить поле информирования предпринимателей: в социальной сети «Вконтакте» создана официальная группа «Совет предпринимателей Конаковского района» - https://vk.com/club155298030.

Стоит отметить, что свое мнение о развитии предпринимательства высказывают не только сотрудники администрации, но и сами предприниматели. Была обсуждена эффективность муниципальной программы о развитии предпринимательства. Все пришли к общему выводу, что субсидия по возмещению затрат по созданию рабочего места оказалась невостребованной, и поэтому на следующий год эти денежные средства перенаправят на поддержку старт-апов начинающих предпринимателей.

Владимир Худяков рассказал о своей работе как общественного представителя уполномоченного по правам предпринимателей в Конаковском районе. И одной из основных мыслей было то, что желательно приглашать сотрудников правоохранительных органов на заседание Совета. Таким образом, обмен актуальной информацией будет быстрее, и вместе можно будет решать первоочередные задачи.

Елена Булыга выступила с презентацией о том, что изменилось за год, что со стороны администрации конкретно сделано (форум, «круглый стол», Совет, освещение деятельности в СМИ и т.д.) и как это важно и значимо для всего предпринимательского сообщества.

Говоря о программе развития предпринимательства, Валерий Ильичев предложил включить в нее организацию помощи начинающим субъектам МСП при написании бизнес-планов.

Одним словом, работа с предпринимателями дает положительный результат: идет открытый диалог, власть и бизнес слышат друг друга, и вместе, именно вместе, стараются решить возникающие проблемы. Все участники Совета выражали огромную благодарность администрации Конаковского района за поддержку. И, кстати, в завершение совещания по ходатайству участников Совета предпринимателей Наталья Василенко была награждена Почетной грамотой главы Конаковского района «за большой личный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе».

ЖИЗНЬ ОДНА - ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ



В минувшую пятницу в «Современнике» состоялось итоговое мероприятие масштабной информационно-профилактической кампании - антинаркотического месячника, проходившего с 15 октября по 15 ноября.

Проблема наркомании среди молодежи и взрослого населения сегодня очень масштабна. Наркозависимых и уже потерявших жизнь из-за употребления наркотических средств с каждым годом становится все больше. Появляются новые виды наркотических и синтетических веществ, пагубно влияющих на здоровье. И все больше тех, кто стремится сделать нас зависимыми, отобрать трезвый рассудок и лишить нормальной жизни, - это те, кто активно распространяют и навязывают нам «безвредность» наркотиков.

Но наряду с этим существуют и общественные движения, которые проводят акции и мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и выражающие негативное отношение к наркотикам. И таких людей больше, и наша общая задача уберечь тех, кто свернул на неправильную дорогу или на пути к ней.

На итоговом мероприятии к школьникам обратились глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, Конаковский межрайонный прокурор Николай Фоменков, протоиерей Виктор Гуров, сотрудник ОМВД Конаковского района Евгений Савинко и другие. Они еще раз напомнили о том, как важно вести здоровый образ жизни и не попадаться «на удочку» тех, кто говорит о том, что наркотики безвредны.

А сами ребята, победители и призеры конкурса агитбригад, показывали тематические сценки, в которых было отражено негативное отношение к употреблению наркотиков.

Основные цели месячника – привлечение внимания населения к проблемам наркомании, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, реализация мер по снижению спроса на психоактивные вещества, оказание помощи наркозависимым и иным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств.

Традиционно в организации месячника активное участие принимал отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. В рамках месячника, в период с 15 октября по 15 ноября, проведено 252 профилактических мероприятия, в которых приняли участие порядка 8000 тысяч человек, в числе которых: 267 «трудных» подростков, 83 волонтера, 6 человек, страдающих наркозависимостью. На телевидении, в СМИ и интернет-сайтах опубликовано порядка 70 тематических информационных материалов.

В проводимых мероприятиях были задействованы все образовательные учреждения Конаковского района, в рамках месячника проводились:

- профилактические беседы с просмотром видеороликов с привлечением сотрудников ОМВД Конаковского района, врачей-наркологов и психологов;

- выставки книг в школьных библиотеках «Здоровый образ жизни»;

- оформление антинаркотических листовок и памяток, а также информационных стендов, стенгазет и журналов;

- конкурсы рисунков и плакатов по антиалкогольной и антинаркотической тематикам, викторины, презентации, тренинги;

- в рамках мероприятий были задействованы и родители, с которыми проводилось консультирование по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий, а также общеродительские собрания;

- анкетирования «Привычки, которые ты выбираешь»;

- «круглые столы» и тематические встречи, а также пятиминутки в начале уроков с раздачей памяток, лектории.

Стоит отметить, что в антинаркотическом месячнике принимали участие представители социальных служб, прокуратуры, реабилитационного центра, проводились семинары для педагогов по раннему выявлению потребления наркотических средств среди подростков.

Мы призываем всех вести здоровый образ жизни!



«Библиотека НИКОГО не волнует»

В минувшую пятницу в газете «Конаковская панорама» (№44 от 10 ноября 2017 г.) была опубликована статья «Неравнодушные конаковцы поднимают проблему!», и речь в ней шла о неудовлетворительном состоянии Конаковской межпоселенческой библиотеки.

И это действительно так, внешний вид очень портит впечатление о внутреннем богатейшем наполнении этого очага культуры. На своих страницах в соцсетях, на официальном сайте администрации Конаковского района мы уже неоднократно поднимали проблему ВАНДАЛИЗМА, которая сегодня широко распространена как среди подростков, так и взрослых, которые ломают заборы, крушат фигуры из дерева, вырывают лавки, срывают камеры видеонаблюдения, ну и, конечно же, народ ведь творческий, БЕСКОНЕЧНО рисуют: «самовыражаются через искусство», да вот только не в том месте. И нужно отметить, что сегодня граффити – это болезнь всего города Конаково, с которой нужно, несомненно, бороться. И дело вовсе не в покраске, а в воспитании, как в той статье отметил Денис Клементьев.

Также в статье Юрий Лылов говорит о том, что на сайте администрации был задан вопрос о состоянии библиотеки, но ответ не был получен. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Если вы задаете вопрос через сайт, просим вас следить за рубрикой «задать вопрос» на официальном сайте администрации Конаковского района - http://www.konakovoregion.ru/taxonomy/term/80. ОТВЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ БЫЛ ДАН 19 октября 2017 г., размещен на сайте: 30 октября 2017 г. После чего на имя главы Конаковского района 8 ноября поступает еще одно обращение такого же содержания.

Что же касается самой библиотеки, РАЙОННОГО очага культуры, то здесь руководство района ведет последовательную работу. Видя проблему, администрация старается решить ее. Да, не всегда это бывает быстро – бюджет.

Но на сегодняшний день в предварительном проекте бюджета на 2018 год:

1) предусмотрены денежные средства на проведение ремонтных работ в МЦБ;

2) разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли;

3) разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту фасада и отмостки.

И очень жаль, что наши коллеги из «Конаковской панорамы», публикуя такую информацию, не проверяют ее достоверность, не обращаются к первоисточнику (учредитель, директор), множат слухи, тем самым подрывают свою репутацию.

Мы умеем не только работать.

Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых

коллективов



10 ноября в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» впервые было проведено командное первенство среди трудовых коллективов в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!».

Такое мероприятие вызвало большой интерес, и в фестивале приняли участие 11 команд из всего района: клуб любителей бега «Марафонец», ДЮСШ «Олимп», сборная преподавателей физической культуры г. Конаково, МДОУ «Детский сад № 2» г. Конаково, МБОУ СКШ № 4 г. Конаково, команда ПАО «Энел Россия» Филиал «Конаковская ГРЭС», ООО «Конаково Энергоремонт», команды из д. Вахонино и с. Селихово; а администрацию Конаковского района представили сразу две команды.

Поздравить участников и пожелать честной борьбы пришли почетные гости: Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района и Аггюль Бородина - заместитель главы районной администрации по социальной политике.

Командам предстояло выполнить следующие нормативы комплекса ГТО: прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя на скамье, сгибание и разгибание рук, а также поднимание туловища из положения лежа на спине.

Командный дух сплотил каждый коллектив. Все участники с большим интересом и азартом приступали к испытаниям. По итогу сдачи всех дисциплин самым спортивным трудовым коллективом ВФСК ГТО 2017 года стала сборная команда преподавателей физической культуры г. Конаково, 2 место у КЛБ «Марафонец» и 3 место заняла команда ПАО «Энел Россия» Филиал «Конаковская ГРЭС».

В рамках фестиваля определился чемпион дня в многоборье. Им оказалась хрупкая девушка, которая по сумме очков опередила всех с большим преимуществом, - это Александра Чижикова из команды преподавателей физической культуры.

В этот день впервые были награждены взрослые участники тестирования: Анатолий Афоненко (10 ступень), Ольга Мельникова (8 ступень), Наталия Поляница (7 ступень), а также свои знаки отличия получили 23 обучающихся общеобразовательных учреждений, все они ранее сдали нормативы ГТО.

Победители и призеры получили свои заслуженные кубки, грамоты и медали, все команды были отмечены грамотами за участие и получили сладкие подарки от муниципального центра тестирования.

Руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Конаковского района Наталья Муравьева благодарит всех, кто принимал участие в подготовке и проведении мероприятия: судейскую бригаду (Марину Силованову и Наталью Захарикову), волонтеров и заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Алису Шошину за украшение праздника и танцевальный номер «Танго».

А Ручьи в ППМИ

В Конаковском районе есть несменные участники в Программе поддержки местных инициатив. Ранее мы писали о городском поселении Козлово, жители которого уже определили, что будут участвовать в 2018 году. А теперь о своей инициативе заявляет Ручьевское сельское поселение.

Участвуя в этой программе годами ранее, жителям и руководству поселения общими силами уже удалось провести ремонт в местном Доме культуры. И совсем скоро будет определен новый объект софинансирования.

25 ноября в 18 часов в Доме культуры деревни Ручьи состоится собрание граждан, на котором будет заслушана информация о программе поддержки местных инициатив в Тверской области, проведен выбор первоочередной проблемы поселения с целью участия в конкурсном отборе на получение средств для её решения из бюджета Тверской области, будет определена сумма вклада местного бюджета и населения для решения этой проблемы, состоятся выборы инициативной группы.

Пресс-служба администрации Конаковского района