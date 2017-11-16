В Жарковском районе планируют развивать рекреационный туризм

Жарковский район должен активнее использовать свои рекреационные возможности. Об этом Губернатор Игорь Руденя заявил на встрече с главами местных сельских поселений.

«Жарковский район – территория с богатыми природными ресурсами, хорошей экологией. Туризм, в том числе водный, и рекреационный отдых могут стать одним из основных направлений развития муниципалитета», - обозначил Игорь Руденя.

Дополнительный импульс для привлечения гостей из других регионов должны дать газификация района, ремонт дорог, повышение качества энергоснабжения – считает глава региона. Решение этих задач – в планах на ближайшие два года.

Кроме того, Игорь Руденя обозначил участникам встречи приоритеты работы, актуальные для всей области. Это развитие сельского хозяйства, поддержка бизнеса, привлечение инвестиций, повышение эффективности использования природных ресурсов, модернизация системы ЖКХ, объектов образования, здравоохранения. Среди конкретных задач - ввод в оборот земель сельхозназначения, перевод объектов ЖКХ в муниципальную собственность, создание рабочих мест во внебюджетной сфере. В решении этих и других вопросов область готова помогать муниципалитету.

Губернатор также отметил необходимость обучения глав сельских поселений по решению актуальных для территории вопросов.

Развитию кадрового потенциала управленческого звена в Тверской области сейчас уделяется особое внимание. Верхневолжье стало одним из четырех пилотных регионов, где организуют обучение руководителей местных органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС. Договоренность о проведении обучения была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени и ректора академии Владимира Мау в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Пресс-служба Правительства Тверской области.