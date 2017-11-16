В ЖАРКОВСКОЙ ШКОЛЕ ЗАМЕНИЛИ ОКНА

В Жарковской средней школе №1 проведена замена окон по областной программе

Губернатор Игорь Руденя посетил Жарковскую среднюю школу № 1. В 2017 году учреждение стало участником областной программы по замене окон, которая реализуется по инициативе главы региона в районных образовательных учреждениях.

Игорь Руденя обратил внимание, что в Жарковской школе обеспечен комплексный подход в образовании и воспитании подрастающего поколения. Губернатор обратил внимание, что наряду с основной программой активно развиваются проекты по дополнительному образованию.

На базе школы открыты спортивные и танцевальная секции, кружки «Рукоделие» и «Волшебная кисточка», музыкальная школа, киностудия. Кроме того, действуют три музыкальных коллектива, причем на одной сцене с ребятами выступают и сами педагоги. Участники творческих объединений являются призерами и победителями многих региональных конкурсов.

У школьников есть возможность пройти курсы водителей категории «С» на бесплатной основе и категорий «М», «А1», «А» и «В» на платной основе. Жарковская СОШ – одна из нескольких школ в Тверской области, где сохранено обучение по этому профилю.

Школа №1 на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в рейтинге учреждений образования Жарковского района. Каждый учебный класс оснащен компьютером, проектором, экраном, оборудованы кабинеты физики, биологии, географии. Все классы начальной школы оснащены интерактивными комплексами.

Игорь Руденя осмотрел пищеблок, где при участии муниципального бюджета было закуплено новое оборудование, и спортзал, в котором обновлены оконные блоки.

В целом Губернатор отметил хорошую техническую оснащенность школы, библиотечный фонд, который пополняется при областной поддержке и за счет собственных средств.

Игорь Руденя побывал в школьном музее. Часть экспозиции посвящена Герою Советского Союза Льву Доватору. На базе школы работает поисковый отряд «Межа», активисты которого ведут работу по поиску, опознанию и перезахоронению воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В учреждении также развивается движение школьного лесничества.

Пресс-служба Правительства Тверской области.