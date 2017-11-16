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В Жарковском районе проведут проверку нарушений в сфере лесопользования
Сегодня, 16 ноября, Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранским активом Жарковского района. Глава региона и представители старшего поколения обсудили актуальные вопросы жизни муниципалитета.
Одна из тем – состояние дорог. В частности, речь шла о трассе, соединяющей Жарковский с Западной Двиной. Другое актуальное направление – от поселка до границы со Смоленской областью.
«Приведение в порядок дорог имеет важное значение, в том числе с точки зрения повышения доступности медицинской помощи. Необходимо включить эти объекты в план дорожных работ на 2018-2019 годы», - обозначил Игорь Руденя.
Одна из причин некачественных дорог в Жарковском районе – негативное воздействие на них тяжелых лесовозов. Леса занимают 69% территории района. Деревообрабатывающая промышленность всегда являлась традиционной для данной территории. По словам ветеранов, в последнее время стало все чаще наблюдаться, как недобросовестные лесозаготовители складируют и не вывозят с места работ порубочные остатки. Глава региона поручил руководителям министерств лесного хозяйства, контрольных функций, по делам территориальных образований и Главному управлению региональной безопасности провести проверку данного факта, выявить и наказать нарушителей.
Также ветераны выразили обеспокоенность в связи с участившимися перебоями в электроснабжении. Губернатор Игорь Руденя обратил внимание на необходимость своевременной расчистки просек вблизи ЛЭП.
Также в ходе встречи был поднят вопрос газификации района. По словам Игоря Рудени, включение поселка в инвестиционную программу запланировано на 2018-2019 годы. Схема газоснабжения района уже разработана, осталось подготовить проектно-сметную документацию.
Пресс-служба Правительства Тверской области.