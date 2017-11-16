Жарковской ЦРБ передан новый электрокардиограф

Жарковская центральная районная больница получила новый электрокардиограф. Оборудование передано сегодня, 16 ноября, в ходе посещения Губернатором Игорем Руденей главного учреждения здравоохранения района.

«Улучшение материально-технической базы медицинских организаций Тверской области – одна из ключевых задач. Эта мера является частью нашей общей комплексной работы по повышению качества жизни в регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Современный электрокардиограф (теле-ЭКГ), переданный Жарковской ЦРБ, позволит направлять данные в дистанционный кардиологический консультационный центр Областной клинической больницы, где врачи оценивают показания и принимают решение о дальнейшем лечении пациента.

Кроме того, в 2016 году для Жарковской ЦРБ при поддержке областного бюджета были приобретены операционный стол и другая техника на сумму более 2,2 млн рублей.

До конца текущего года в ЦРБ поступит автомобиль скорой помощи, сообщил заместитель Председателя Правительства - Министр здравоохранения Тверской области Виталий Синода.

В настоящее время обновляется мебель в палатах стационара. В следующем году в здании запланировано обустройство пандусов и лифта. Средства на эти цели заложат в областном бюджете.

Игорь Руденя отметил, что при монтаже лифтового оборудования нужно учесть особенности расположения помещений в больнице и предусмотреть возможность двустороннего открытия дверей. Губернатор также поручил запланировать работы по ремонту подъездных дорог к учреждению.

Кроме того, глава региона обратил внимание, что поликлиника и основные мощности больницы разведены территориально. По возможности нужно разместить их в одном здании, обозначил Губернатор.

Актуальным для ЦРБ является кадровый вопрос. Сейчас здесь работают 70 медиков – врачи, средний и младший персонал. Проблему нехватки специалистов планируется решить за счет целевого обучения будущих врачей на базе Тверского государственного медицинского университета. В 2018 году на работу в Жарковский приедут два молодых специалиста-выпускника ТГМУ.

Еще один значимый вопрос в сфере здравоохранения – развитие сердечно-сосудистого звена. Сейчас жители района ездят на консультации в Нелидовский сосудистый центр. Игорь Руденя поручил Минздраву Тверской области рассмотреть возможность создания подобного учреждения в Западной Двине, что территориально ближе к Жарковскому району.

Пресс-служба Правительства Тверской области.