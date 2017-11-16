В ЖАРКОВСКОМ ОТРЕМОНТИРУЮТ ТРОТУАРЫ У ДЕТСКОГО САДА

Игорь Руденя поручил отремонтировать тротуары возле детского сада «Солнышко» в поселке Жарковский

Отремонтировать тротуары возле детского сада «Солнышко» – такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя сегодня, 16 ноября, в ходе посещения учреждения в рамках рабочей поездки в Жарковский район.

«Каждый ребёнок в Тверской области должен иметь возможность посещать детский сад, учиться в современной школе. Детям и в городах, и на селе необходимо обеспечить достойные условия для развития», – считает Игорь Руденя.

Губернатор осмотрел группы, музыкальный зал, медицинский кабинет. В учреждении недавно была обновлена техника в пищеблоке, закуплено холодильное оборудование. Глава региона отметил, что в детском саду обеспечены комфортные условия для развития детей.

Детский сад в Жарковском основан в 1963 году. Здесь действуют шесть групп, учреждение посещают 150 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет. Затем они продолжают обучение в дошкольных группах на базе Жарковской средней общеобразовательной школы.

В «Солнышке» работают 25 сотрудников, из них два молодых специалиста. В активе учреждения – дипломы, сертификаты и грамоты за участие в муниципальных, районных и областных конкурсах. В сентябре 2017 года детский сад присоединился к региональному месячнику безопасности дорожного движения.

Справочно: В Тверской области выполнена задача Президента Российской Федерации Владимира Путина обеспечить к 2016 году достижение 100% доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет. Идет работа по ликвидации очереди для малышей до трех лет.

Одним из основных механизмов решения является строительство образовательных учреждений. Ключевые объекты в регионе – детский сад на 100 мест в посёлке Хотилово Бологовского района, школа на 150 ученических и 25 дошкольных мест в деревне Степурино Старицкого района. Ведётся строительство школы в микрорайоне «Юность» в Твери на 560 ученических и 80 детских мест.

В 2016 году открылись новые детские сады на 110 мест в Лихославле и посёлке Чуприяновка Калининского района.

Кроме того, для малышей в дошкольных учреждениях региона организуют группы кратковременного пребывания, семейные группы, которые посещают более 400 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.