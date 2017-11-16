ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ ПОБЫВАЛ В ПЕРВОМ МФЦ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя посетил первый в Тверской области многофункциональный центр

Сегодня, 16 ноября, в ходе рабочей поездки в Жарковский район Губернатор Игорь Руденя посетил местный филиал ГАУ МФЦ, который является первым многофункциональным центром, открытым в Тверской области. Глава региона познакомился с организацией работы учреждения, пообщался с его специалистами, а также протестировал систему электронной очереди, действующей в учреждении.

«Доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг – важный фактор привлекательности территории для населения. Для развития сети многофункциональных центров необходимо обеспечить постоянный анализ обращений, осуществление обратной связи с гражданами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Количество посетителей Жарковского филиала растет. Если в 2010 году, когда был открыт центр, число заявителей составило 1,2 тысячи человек, то в 2016 году их было уже 16,4 тысячи. За первое полугодие этого года в филиал обратились более 9,9 тысячи человек.

Для увеличения пропускной способности зала в филиале установлен терминал электронной очереди, позволяющий контролировать поток заявителей. В шаговой доступности – отделение ПАО «Сбербанк России».

В филиале функционируют три окна приема и выдачи документов, численность штата сотрудников – 7 человек.

На базе центра оказываются 77 федеральных, 147 региональных и 20 муниципальных услуг. Самые востребованные – услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел РФ. Кроме того, граждане часто обращаются за получением справок по документам муниципального архива, повторных свидетельств ЗАГС, за услугами в сфере социальной защиты, занятости населения.

Оценка качества оказания услуг ведется на основании анкетирования заявителей. По результатам этой работы уровень удовлетворенности жителей составляет 100%.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется в Тверской области с 2010 года. В настоящее время на территории региона функционирует 33 филиала и 88 структурных подразделений МФЦ.

В Тверской области доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей, что отвечает задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области.