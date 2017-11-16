В ЖАРКОВСКОМ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛ ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ

Игорь Руденя возложил цветы к воинскому захоронению в Жарковском районе

Сегодня, 16 ноября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Жарковском районе. Поездка началась с возложения цветов к воинскому захоронению. В церемонии также приняли участие депутаты Законодательного Собрания Тверской области, руководство муниципалитета, ветераны, школьники.

На воинском захоронении установлено 7 памятных плит с именами советских солдат и офицеров. Всего здесь захоронено 772 воина, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена 285 из них не установлены.

Трижды здесь проводилось перезахоронение останков советских воинов, найденных местным поисковым отрядом «Межа» в ходе поисковых экспедиций. Всего перезахоронен 291 солдат.

Над захоронением шефствует жарковская средняя школа №1, где большое внимание уделяется воспитанию учеников в духе патриотизма и уважения к подвигу поколения победителей.

С лета 1941 года по февраль 1942 года Жарковский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В августе 1941 года начался знаменитый рейд по тылам противника отдельной кавалерийской группы под командованием Героя Советского Союза генерала Льва Доватора. В сентябре 1941 года кавалеристы-доваторцы, держа оборону противника, 4 дня вели кровопролитные бои на берегах реки Межи в районе нынешнего поселка Жарковский. В память об этом событии на центральной площади поселка установлена памятная мемориальная плита.

Пресс-служба Правительства Тверской области.