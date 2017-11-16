В Тверской области завершен ремонт участка дороги от Твери до села Ильинское

В Тверской области отремонтирован и введен в эксплуатацию участок автодороги «Тверь – Рождествено – I-е Мая – Ильинское» протяженностью более 4,6 км в направлении города Кимры.

В ходе рабочей поездки в Кимрский район в августе текущего года Губернатор Игорь Руденя осмотрел участки дороги от Твери до города Кимры и подчеркнул значимость ремонта и качественного содержания этой трассы.

«Это видовой район, который посещает много туристов», – акцентировал Игорь Руденя.

Участок дороги «Тверь – Рождествено – I-е Мая – Ильинское» вошел в программу дорожных работ 2017 года. По результатам торгов государственный контракт на ремонт заключен с подрядной организацией ООО «Скайвей».

На объекте отфрезеровали старое дорожное покрытие, уложили геосетку, устроили два слоя асфальтобетонного покрытия – выравнивающий и верхний, отремонтировали съезды и заездные карманы на автобусных остановках, укрепили обочины.

Региональная автомобильная дорога первого класса «Тверь – Рождествено – I-е Мая – Ильинское» проходит по территории трех районов Тверской области – Калининского, Конаковского и Кимрского. Она соединяет Тверь с муниципальными образованиями юго-востока региона, является самым коротким путем из областной столицы в Кимры. Также по этой автодороге можно проехать к Вознесенскому Оршину женскому монастырю в Каблуковском сельском поселении.

Ранее в рамках работ 2017 года в Калининском районе введены в эксплуатацию еще три автодороги межмуниципального значения: «Подъезд к деревне Рагодино» (дорога к детскому оздоровительному лагерю «Тверца»), «Черногубо – Андрианово» и «Пушкино – Ремязино – Ильинское».

Пресс-служба Правительства Тверской области.