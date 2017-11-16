"АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ": ПУТЬ УСПЕХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Агропромкомплектация» планирует расширять производство в Тверской области

15 ноября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ГК «Агропромкомплектация» Сергеем Новиковым. Обсуждались перспективы расширения производственных мощностей холдинга в Тверской области, вопросы обеспечения энергоснабжением сельскохозяйственных комплексов в регионе.«Развитие сельского хозяйства, промышленности, в том числе пищевой и перерабатывающей, зависит от устойчивой энергетики. Для нас сегодня на первом плане – газификация региона», – подчеркнул Игорь Руденя.Как сообщил Сергей Новиков, «Агропромкомплектация» в настоящее время производит в Тверской области 42% молока и 45% мяса.«С учетом ввода последних проектов, в том числе молочного завода, доведем производство молока до 56 тыс. тонн. По этому показателю мы выходим на 13 место в России», – рассказал генеральный директор холдинга.В планах группы компаний – открытие в Тверской области еще двух свинокомплексов и молочного комплекса, который позволит обеспечивать дополнительно около 75 тонн молока в сутки и порядка 28 тыс. тонн в год.В 2016 году «Агрофирма Дмитрова Гора» ввела в Тверской области свинокомплекс на 60 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составил 3,8 млрд рублей. Реализация этого проекта стала завершающим этапом в формировании селекционно-генетического центра – одного из десяти в стране.«Минсельхоз России зарезервировал средства под субсидирование селекционно-генетических центров. Со своей стороны поддержим этот проект, мы заложили необходимые деньги в областном бюджете», – отметил Игорь Руденя.Федерация готова выделить Тверской области по этому направлению 480 млн рублей, софинансирование со стороны региона предусмотрено в объеме 91,4 млн рублей.Справочно: ГК «Агропромкомплектация» на территории Тверской области реализует ряд проектов – свиноводческие и молочный комплексы, мясоперерабатывающий и молочный заводы, а также растениеводческое производство, элеватор и комбикормовый завод.За период 2010-2016 годы на территории Тверской области реализованы инвестиционные проекты на 17 млрд рублей, создано более 1,1 тыс. рабочих мест.Группа компаний «АгроПромкомплектация» создана в 1988 году. Сегодня она включает 55 структурных подразделений в Тверской, Курской и Московской областях. Продукция реализуется, в том числе через собственные торговые дома и фирменные магазины в 13 субъектах РФ. В Твери и Тверской области действует 41 фирменная торговая точка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.