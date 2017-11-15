ГУБЕРНАТОР ПОБЫВАЛ НА ПРАЗДНИКЕ В ОРШИНОМ МОНАСТЫРЕ

Игорь Руденя принял участие в праздновании 25-летия возрождения Оршина женского монастыря

Сегодня, 15 ноября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию возрождения Оршина женского монастыря и 450-летию освящения Вознесенского собора обители. Глава региона и другие почетные гости присутствовали на божественной литургии, которую провел Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

«Очень важно, что в монастыре возобновлена монашеская жизнь. Я уверен, что развитие любой территории невозможно без становления духовной жизни. То, что вы делаете, способствует сохранению системы общечеловеческих ценностей и морали», - отметил Губернатор Игорь Руденя, поздравляя всех сестер и прихожан обители.

Настоятельница монастыря игуменья Евпраксия поблагодарила Губернатора за оказываемые монастырю внимание и поддержку. По ее словам, к юбилейной дате обитель преобразилась, минувшим летом здесь велись реставрационные работы.

На праздничной службе также присутствовали воспитанницы действующего при монастыре «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского». В основном сюда попадают дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Девочки получают полное среднее образование, изучают основы православной веры, церковнославянский язык, историю церкви, обучаются игре на фортепиано, хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию. По окончании школы все воспитанницы получают профессию «повара-кондитера». Всего за время существования Центра заботу, поддержку и тепло здесь обрели более 80 девочек с непростой судьбой.

Справочно: Вознесенский Оршин монастырь был первоначально мужским. Первое письменное упоминание о нем относится к XV веку – периоду княжения Тверского великого князя Бориса Александровича. В это время обитель была благоустроена, в ней возведен деревянный храм Вознесения Господня. В середине XVI века он был перестроен в камне и освящен в 1567 году святителем Варсонофием Тверским.

Здесь начинал свой иноческий путь преподобный Савватий Оршинский - один из учеников преподобного Сергия Радонежского. В 1903 году Оршин монастырь был преобразован в женскую обитель, а уже в 1919-м закрыт. В 1992 году по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Виктора после 70-летнего запустения монастырь был возрожден.

Пресс-служба Правительства Тверской области.