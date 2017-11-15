МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - В ШЕСТЬ РАЗ

В Тверской области в шесть раз увеличат средства региона на обеспечение жильем молодых семей в 2018 году

В 2018 году из бюджета Тверской области планируется направить более 60,4 млн рублей на обеспечение молодых семей жильём. Это почти в 6 раз больше, чем в 2017-м. Около 45,7 млн рублей будет привлечено из федеральной казны, ещё 30,2 млн рублей - софинансирование муниципалитетов. Общая сумма составит порядка 136 млн рублей, жилищные субсидии получат около 200 молодых семей из 28 муниципальных образований.

Задача по повышению доступности жилья для молодых семей поставлена в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

«Мы стараемся обеспечить молодым семьям как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы регион развивался», — обозначил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области планирует в течение ближайших лет полностью ликвидировать очередь на жильё для молодых семей, желающих участвовать в программе предоставления жилищных субсидий. В настоящее время таких семей в Тверской области более 600.

На заседании Правительства региона, которое провёл 14 ноября Губернатор Игорь Руденя, утвердили увеличение финансирования программы на текущий год. Из регионального бюджета выделены дополнительные средства, которые позволят двум молодым семьям из Лесного района переехать в собственное жильё. Таким образом, в текущем году субсидия будет предоставлена 77 семьям из 20 муниципалитетов.

С учётом дополнительных ассигнований общий объём средств по программе в 2017 году составил свыше 50,4 млн рублей. Из них более 18,3 млн рублей — средства федерального бюджета, порядка 10,1 млн рублей — региональной казны, 22 млн рублей – местных бюджетов. В текущем году областное финансирование увеличено в два раза, федеральное — на 5 млн рублей по сравнению с 2016-м.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется на территории Верхневолжья с 2007 года. За прошедшее время этой мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей. Размер выплат варьируется от 200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Семьи-участники программы, у которых в течение года после получения субсидии родился ребёнок, могут получить дополнительную выплату из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии обладают многодетные молодые семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.