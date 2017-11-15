МИЛЛИОН - ЗА КАЧЕСТВО

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14 ноября на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, были распределены дотации муниципалитетам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов. Получателями поддержки стали пять районов области, которые в этом году показали наиболее высокие результаты управления финансами.
«Это хороший опыт, его необходимо тиражировать и по другим направлениям. В дальнейшем будем поощрять муниципальные образования, которые дают хорошие показатели не только в сфере финансов, но и в ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других отраслях», - отметил Губернатор Игорь Руденя.
Финансовую помощь в размере 1 млн рублей получат Западнодвинский, Старицкий, Фировский, Кимрский, Ржевский районы. Рейтинг лучших муниципалитетов составлялся на основании 23 показателей. В числе главных критериев оценки - рост налоговых доходов, пополнение местной казны от использования муниципального имущества, отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
В целом по информации регионального Министерства финансов, в результате данной работы за три года в Тверской области на 20% сократилась просроченная кредиторская задолженность. Также на уровне муниципалитетов отмечен уход от коммерческих кредитов.
Пресс-служба Правительства Тверской области.