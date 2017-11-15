МИЛЛИОН - ЗА КАЧЕСТВО

Пять муниципалитетов Тверской области получат по 1 млн рублей за качественное управление финансами

14 ноября на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, были распределены дотации муниципалитетам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов. Получателями поддержки стали пять районов области, которые в этом году показали наиболее высокие результаты управления финансами.

«Это хороший опыт, его необходимо тиражировать и по другим направлениям. В дальнейшем будем поощрять муниципальные образования, которые дают хорошие показатели не только в сфере финансов, но и в ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других отраслях», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Финансовую помощь в размере 1 млн рублей получат Западнодвинский, Старицкий, Фировский, Кимрский, Ржевский районы. Рейтинг лучших муниципалитетов составлялся на основании 23 показателей. В числе главных критериев оценки - рост налоговых доходов, пополнение местной казны от использования муниципального имущества, отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В целом по информации регионального Министерства финансов, в результате данной работы за три года в Тверской области на 20% сократилась просроченная кредиторская задолженность. Также на уровне муниципалитетов отмечен уход от коммерческих кредитов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.