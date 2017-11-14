РАЗВИВАЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Развитие туристического портала Тверской области обсудили на заседании регионального Правительства

Сегодня, 14 ноября, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсуждалось развитие туристического портала региона, который должен стать основным информационным ресурсом для гостей Верхневолжья, а также способствовать увеличению турпотока в регион.

«Большое значение имеет позиционирование Тверской области в сети Интернет. Туристический портал – это, прежде всего, витрина нашего региона. Данный ресурс должен соответствовать современным требованиям профессионального сообщества и самих туристов», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Портал уже действует по адресу welcometver.ru. Здесь потенциальные гости региона могут получить всю актуальную информацию о достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях, возможных маршрутах. «Города вдохновения», «Конаковская ривьера», «Селигерия», «Тверская Венеция», «Земля воинской славы», «Русская провинция», «Тверская Карелия», «Рыбацкая сторона», «Заповедник времен» - таким разноплановым для туристов представлен на сайте тверской регион.

Портал отличает удобная навигация, также здесь размещена интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут. Учтены и интересы профессионального сообщества.

Гостиницы, отели, организации питания могут разместить информацию о своих услугах

Важно, чтобы посетители портала могли с помощью онлайн-сервисов приобрести билеты в музеи, на интересующие мероприятия, забронировать тур и гостиницу – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Среди других задач – перевод сайта на английский и китайский языки, размещение информации о портале на баннерах федеральных трасс. Также прозвучали предложения по созданию отдельных разделов, посвященных детскому туризму, отдыху людей с ограниченными возможностями. Все они будут учтены при дальнейшем совершенствовании сайта.

Справочно: На сегодня турпоток в тверской регион составляет порядка 1,5 млн человек в год, в течение ближайших лет планируется удвоить эту цифру.

При создании портала welcometver.ru были проанализированы российские и зарубежные порталы. В качестве лучших примеров были использованы туристические сайты Финляндии, Цюриха Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Владивостока.

На портале Тверская область условно разделена на 9 туристских направлений по приоритетным видам туризма. Всего представлено около 30 туристических маршрутов с фильтрами по городам, видам туризма и направлениям. Планируется, что к июлю 2018 года число маршрутов будет свыше 100.

Пресс-служба Правительства Тверской области.