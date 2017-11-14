БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

24 ноября Банк России откроет в Твери Центр обработки отчетности банков и некредитных финансовых организаций.

В данный Центр (региональный хаб) будут постепенно передаваться функции по обработке отчетности участников финансового рынка из более чем 80 территориальных учреждений Банка России – от Калининграда до Дальнего Востока. Работа нового подразделения позволит унифицировать процесс отчетности финансовых организаций, предоставлять им более оперативные и качественные разъяснения по вопросам, связанным с порядком составления и представления отчетности в Банк России, то есть сделать этот процесс более простым и понятным.

В церемонии открытия примет участие первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева. Для представителей СМИ запланирован пресс-подход.