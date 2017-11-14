ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В Тверской области дополнительно направят 69,5 млн рублей на ежемесячные выплаты для многодетных семей

Более 69,5 млн рублей дополнительно направят в Тверской области в 2017 году на предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении или усыновлении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы обязаны и будем поддерживать многодетные семьи. Они дают нам возможность увеличивать коренное население, работать над изменением демографии Тверской области в лучшую сторону», – отметил Игорь Руденя.

Выплата предоставляется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. В октябре текущего года Тверской области из федеральной казны на поддержку многодетных семей по данному направлению дополнительно выделено 29,5 млн рублей. Со стороны региона обеспечивается софинансирование в размере 40 млн рублей.

Выделение средств связано с увеличением числа детей, на которых производится выплата. В 2017 году количество получателей пособия составляет 5897, что на 414 больше, чем в прошлом году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.