АГРОПРОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЕТ ПОЛМИЛЛИАРДА ИЗ БЮДЖЕТА

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Тверская область рассчитывает привлечь в АПК региона 480 млн рублей из федерального бюджета
Тверская область рассчитывает привлечь из федерального бюджета 480 млн рублей на строительство и модернизацию объектов АПК по направлению животноводства «Селекционно-генетические центры». Для этого в бюджете региона будет предусмотрено софинансирование в размере 91,4 млн рублей. Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое прошло под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Задачу по развитию животноводства в регионах Нечерноземья обозначил Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тверскую область летом прошлого года.
«Федеральные деньги будут работать на развитие экономики Тверской области. Рост показателей животноводства очень важен для аграрной отрасли региона», – подчеркнул Игорь Руденя.
В 2016 году «Агрофирма Дмитрова Гора» ввела в Тверской области свинокомплекс на 60 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составил 3,8 млрд рублей. Реализация этого проекта стала завершающим этапом в формировании селекционно-генетического центра по разведению свиней пород «ландрас», «йоркшир» и «крупная белая». В сентябре текущего года компанияполучила от Минсельхоза России свидетельство о регистрации центра.
Привлечение федеральных средств позволит продолжить тенденцию по увеличению производства мяса свинины в Тверской области. В текущем году по предварительным данным на предприятиях области выпустят более 118 тыс. тонн свинины. В целом за последние четыре года Тверская область по объемам производства этого вида мяса поднялась с девятого на пятое место среди субъектов ЦФО.
Пресс-служба Правительства Тверской области.