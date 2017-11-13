ТУРИСТАМ ИЗ КИТАЯ ИНТЕРЕСНО В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тверской области стартовал второй инфотур в рамках программы по привлечению в регион туристов из Китая

13-15 ноября в Тверской области проходит информационный тур для ведущих компаний-туроператоров, которые организуют приём туристов из Китая в России. Это очередной этап комплексной программы по продвижению потенциала Тверской области на китайском туристическом направлении, цель которой — создание условий для привлечения в регион транзитного потока туристов из КНР, путешествующих по маршруту «Москва - Санкт-Петербург».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, увеличение туристического потока на территорию Верхневолжья является одним из инструментов экономического роста региона.

«Туризм — это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион: каждый турист, приезжая на два дня, оставляет в среднем 5-6 тысяч рублей. Нами поставлена задача за ближайшие пять лет увеличить турпоток в регион вдвое, до 3 миллионов человек в год», — считает Игорь Руденя.

В программе инфотура 13-15 ноября — обзорные экскурсии по Твери, Торжку, Старице, посещение Тверского императорского дворца, музея деревянного зодчества «Василёво» и музея золотного шитья, музея А.С. Пушкина в Берново, презентация интерактивных мероприятий Всероссийского историко-этнографического музея. Также будут организованы дегустации продуктов местных производителей, мастер-классы, осмотр гостиниц и точек питания.

По итогам информационного тура планируется провести круглый стол с представителями туристического бизнеса Тверской области. Участники поездки дадут оценку туристическому потенциалу региона с точки зрения привлекательности для китайских туристов и внесут свои предложения по адаптации инфраструктуры для приёма гостей из КНР.

На I Тверском туристском форуме 27 сентября было подписано соглашение о взаимодействии между Министерством туризма Тверской области и ассоциацией в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ». Документ предусматривает совместную организацию серии информационных туров, презентацию Тверской области в Пекине и Шанхае, мастер-классы и обучающие мероприятия для представителей тверской туриндустрии.

По данным ассоциации, в прошлом году 48% гостей из Китая (365 тысяч человек) в России посетили Москву и Санкт-Петербург. В силу своего географического положения Верхневолжье также является перспективным направлением для китайских туристов.

В сентябре в регионе был проведён первый инфотур для 7 крупнейших туроператоров, обеспечивающих приезд туристов из КНР в Россию. Кроме того, в конце октября в Твери состоялся семинар для представителей туристского бизнеса, руководителей организаций сферы туризма и гостеприимства Верхневолжья по вопросам работы с туристами из Китая.

Справочно: Всего в рамках работы по продвижению туристского потенциала Верхневолжья на внутреннем и международном рынках в текущем году будет организовано 7 информационных туров для федеральных и региональных туроператоров, а также журналистов отраслевых СМИ.

В программы инфотуров включено посещение 21 города и населённого пункта региона, экскурсии в 9 городов и 20 музеев, представление новых интерактивных программ, участие в мастер-классах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.