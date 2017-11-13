ОБНОВЯТ ОБОРУДОВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ

В областной детской стоматологической поликлинике в Твери обновят оборудование

Более 694 тыс. рублей из регионального бюджета направят на обновление оборудования в областной детской стоматологической поликлинике в Твери. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатор Игоря Рудени.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача создать в стране современную систему здравоохранения, которая соответствует мировым стандартам, на всех уровнях: от первичного звена до федеральных клиник.

«В работе по улучшению качества здравоохранения особое внимание уделяется обеспечению достойного уровня оказания услуг как в городе, так и на селе, а также укреплению материально-технической базы учреждений», – подчеркнул Игорь Руденя.

Средства, выделенные детской поликлинике в Твери, направят на обновление 15 стоматологических установок, срок эксплуатации которых составляет свыше 10 лет.

ГБУЗ Тверской области «Детская стоматологическая поликлиника» основана в 1967 году. В поликлинике два отделения: лечебно-профилактическое и ортодонтическое. Кроме того, действуют стационарные стоматологические кабинеты в 15 школах Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.