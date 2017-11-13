ДЕТЕЙ БУДУТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ

В Тверской области дополнительно приобретут 143 путевки для оздоровления детей

В 2017 году в Тверской области дополнительно закупят 143 путевки для оздоровления часто болеющих детей в специализированных учреждениях. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: это важная и востребованная мера поддержки.

«Наша задача – организовать эффективный процесс оздоровлению детей», – обозначил Игорь Руденя.

Всего на приобретение путевок для оздоровления детей по медицинским показаниям в 2017 году в областном бюджете предусмотрено более 120,6 млн рублей, закуплены 6703 путевки.

По итогам торгов сложилась экономия в объеме 2,5 млн рублей. Эти средства направят на закупку 80 путевок по психоневрологическому направлению и 63 – для детей с заболеваниями органов дыхания.

Пресс-служба Правительства Тверской области.