СТИПЕНДИАТАМ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА - СЦЕНА ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Стипендиаты и лауреаты премии Губернатора Тверской области выступят на сцене академической филармонии

13 ноября 2017 года в Тверской академической областной филармонии состоится концерт-презентация молодых дарований – стипендиатов и обладателей премии Губернатора Тверской области. В этом году награды присуждены 110 воспитанникам образовательных и культурно-досуговых организаций, а также представителям детских и молодежных объединений.

«В Тверской области много талантливой молодежи. Присуждение стипендий и премий позволяет мотивировать подрастающее поколение к совершенствованию, развитию своих талантов и способностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в конкурсе на получение стипендий и премий участвовал 221 обучающийся из 33 учебных заведений от 18 муниципальных образований Тверской области.Мастерство претендентов оценивало жюри, в которое вошли народные артисты, заслуженные деятели культуры, лауреаты международных конкурсов, эксперты в области искусства из Твери и Москвы.

В программе концерта-презентации – торжественное награждение дипломами, а также выступления юных талантов. Кроме того, в Тверской академической областной филармонии будет представлена выставка художественного, декоративно-прикладного творчества и дизайна.

Стипендии и премии присваиваются одаренным учащимся и студентам Тверской области ежегодно.

В этом году по поручению Губернатора Игоря Рудени количество стипендиатов увеличено с 55 до 100 человек. Ежемесячные выплаты в размере 1,1 тыс. рублей будут получать 72 учащихся системы дополнительного и общего образования, участники клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений Тверской области. Еще 28 учащихся профессиональных образовательных организаций будут получать по 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

Стипендии распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото, кино, видео искусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Обладателями премии Губернатора в этом году стали 10 учащихся тверских колледжей. Премии присуждены в номинациях: музыкальное, театральное, изобразительное искусство, дизайн в сфере культуры и искусства. Премия выплачивается единовременно в размере 7,5 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.