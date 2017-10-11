ГАЗИФИКАЦИИ - БЫТЬ!

В Тверской области идёт формирование программы газификации на 2018 год

Проект региональной программы газификации Верхневолжья на 2018 и плановый период 2019-2021 годов рассмотрели 10 ноября на совещании в Правительстве Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В план на следующий год предлагается включить более 30 объектов в разных муниципалитетах. Перечень сформирован на основе заявок органов местного самоуправления и исполнительной власти.

«Вопрос газификации является ключевым в развитии экономического потенциала региона. Эффективность реализации программы газификации означает эффективность развития территорий и улучшение инвестиционного климата. Это системная работа, в которой должны активно участвовать главы муниципальных образований», — отметил Игорь Руденя.

Приоритетными направлениями являются газификация юго-западных и северо-восточных районов Тверской области. Работы должны начаться уже в следующем году, завершить эти проекты планируется в течение 3-5 лет.

Для проведения газа в Торопецкий, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Жарковский, Бельский районы требуется строительство газопровода Ржев-Нелидово, протяжённость которого составит более 186 км.

Газификация Сандовского и Весьегонского районов предусмотрена со стороны Вологодской области от перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Устюжна». Подключение к газу Краснохолмского, Молоковского и Максатихинского района станет возможным после реконструкции ГРС «Бежецк». Реализация этих проектов обозначена в инвестиционной программе ПАО «Газпром» и включает, в том числе, строительство межпоселковых газопроводов.

В региональную программу на 2018 год предлагается внести строительство объектов газовой сети, финансируемых за счёт подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий. Кроме того, в планах на следующий год строительство ряда объектов за счёт средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа «Газпром газораспределение Тверь».

Предварительный проект программы газификации на 2018 год будет уточняться и корректироваться в соответствии с приоритетностью подключения территорий к голубому топливу.

На совещании обсудили также реализацию региональной программы газификации в 2017 году. Игорь Руденя потребовал от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах жестко контролировать выполнение запланированных мероприятий.

Справочно: Финансирование программы газификации Тверской области на 2017-2021 годы составляет порядка 2,2 млрд рублей. Это позволит построить более 186 км газопроводов-отводов, 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.