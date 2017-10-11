ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Игорь Руденя вручил сотрудникам органов внутренних дел награды в честь профессионального праздника

Сегодня, 10 ноября, в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником представителей ведомства поздравили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, другие почетные гости.

«Менялись исторические эпохи, но полиция и милиция в нашей стране оставались на службе у своего народа и Отечества. Их стержнем во все времена были люди, которые безупречно исполняют свой долг, берегут честь мундира. Каждый из вас на своём посту вносит вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности жителей и гостей региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что сегодня Президент России Владимир Путин ставит перед правоохранительными органами важнейшие задачи. Это противодействие экстремизму и терроризму, борьба с преступностью и нелегальной миграцией, коррупцией. Особое внимание уделяется укреплению общественного правопорядка и безопасности на дорогах.

В текущем году по каждому из этих направлений сотрудниками органов внутренних дел Тверской области достигнуты положительные результаты. Так, отмечено снижение количества ДТП, преступлений на почве семейно-бытовых отношений, в подростковой среде. Увеличилось количество пресеченных преступлений в налоговой сфере, в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ, лесном и сельском хозяйстве.

Для того, чтобы эти и другие показатели продолжали улучшаться, Правительством области уделяется большое внимание повышению технической оснащённости органов внутренних дел Тверской области.

В этом году Правительство региона передало УМВД РФ по Тверской области 41 автомобиль. Новый транспорт направлен участковым уполномоченным полиции, другим подразделениям ведомства. Также было закуплено более 50 видеорегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин. Получила развитие система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на региональных дорогах.

Начальник УМВД РФ по Тверской области Владимир Андреев поблагодарил Губернатора области за содействие в укреплении материально-технической базы ведомства, отметив, что это будет способствовать обеспечению правопорядка в регионе.

Глава региона вручил заслуженные награды сотрудникам ведомства. Среди них - представители уголовного розыска, управлений экономической безопасности и охраны общественного порядка, патрульно-постовой службы и инспекции по делам несовершеннолетних.

Отдельные слова благодарности в день векового юбилея современной системы органов внутренних дел страны звучали в адрес ветеранов, пример которых является ориентиром для молодых сотрудников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.