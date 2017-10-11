КЛИНИКА СЕЧЕНОВА - ТВЕРИТЯНАМ

Жители Тверской области пройдут лечение в клинике сердечно-сосудистой хирургии университета им. Сеченова в Москве

10 ноября на базе Тверского областного кардиологического диспансера состоялся приём врачей клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова. По итогам осмотра около 30 пациентов с особо сложными диагнозами из Твери и других муниципалитетов региона будут направлены на хирургическое лечение в столицу.

Развитие системы медицинского обслуживания населения – одна из ключевых задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в марте текущего года. Повышение качества и доступности здравоохранения входит в число основных направлений работы регионального Правительства.

«Мы должны обеспечить эффективную и доступную медицинскую помощь для всех жителей Верхневолжья», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы в регионе уделяется повышенное внимание. В областной клинической больнице функционирует региональный сосудистый центр, где жителям региона оказывают высокотехнологичную помощь. С начала года проведено порядка 800 операций по стентированию коронарных артерий, около 70 операций по аортокоронарному шунтированию, несколько операций на магистральных артериях.

Из-за высокой загруженности центра часть пациентов направляют в лечебные учреждения Москвы. Медики из столицы проводят выездные приёмы в кардиологическом диспансере ежеквартально. Всего в 2017 году в медицинских организациях федерального уровня по профилю сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичную медицинскую помощь получили свыше 950 жителей Тверской области.

В настоящее время в регионе работает пять центров здоровья, совместно с Тверским государственным медицинским университетом реализуется проект «Мобильное здравоохранение». Создана сеть первичных сосудистых отделений в тверских городских больницах № 6 и 7, Удомле, Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке. Также действуют кардиологические отделения с палатами интенсивной терапии в Клинической больнице скорой медицинской помощи, Конаково и Торжке.

В августе на территории Верхневолжья внедрена новая система маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. Результаты ЭКГ, полученные бригадами скорой медицинской помощи, оперативно отправляются в дистанционный кардиологический консультационный центр при областной больнице. Специалисты центра оценивают данные кардиограммы и принимают решение о дальнейшей тактике ведения пациента с кардиологической патологией.

Кроме того, специалисты областного кардиологического центра принимают участие в выездах мобильных бригад врачей ведущих медицинских учреждений региона в районы.

График визитов медиков в отдалённые от Твери территории спланирован при участии Совета главных врачей, созданного при Министерстве здравоохранения Тверской области по предложению Губернатора Игоря Рудени. В плане с сентября по декабрь 2017 года — более 50 выездов.

С графиком работы мобильных бригад можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Тверской области в разделе «Населению» (подраздел «Информация для населения») или перейдя по ссылке.

Пресс-служба Правительства Тверской области.